Ronda sopesa cerrar al tráfico el Puente Nuevo al empeorar el hundimiento del firme

El Ayuntamiento de Ronda está estudiando actualmente la posibilidad de cerrar al tráfico, parcialmente, el Puente Nuevo, el monumento más emblemático del municipio que une ambas partes de la localidad, dividida por la garganta del río Guadalevín, por el Tajo. La salud de la infraestructura, que data de 1787, preocupa desde hace tiempo a los distintos responsables políticos, ya que sufre filtraciones de agua cuyos restos calizos son visibles desde prácticamente cualquier punto de la fachada e interior de esta obra de ingeniería. Además, existe un hundimiento en un punto de la calzada, adoquinada, que en los últimos días ha empeorado. En este caso, al parecer, hay un problema de saneamiento al que, en otra ocasión, se le intentó poner remedio. En este sentido, el Ayuntamiento está a la espera de alrededor de 450.000 euros de la Diputación que destinará a mejorar la redes de saneamiento y pluviales de este punto y otros del municipio, ante las quejas de vecinos por las anegaciones en calles que se producen cada vez que llueve en Ronda de forma considerable.

Con este panorama, expertos del Instituto Geológico y Minero de España, concretamente dos geólogos y una ingeniera, procedentes de la delegación en Granada, se desplazaron ayer hasta Ronda, a petición del Ayuntamiento y con el fin de emitir un informe. Las primeras conclusiones arrojan que el Puente tiene una «estructura robusta pero un problema claro de conservación y de filtraciones». Indicaron que el foco estaría en la calzada, desde la que se filtra el agua a la infraestructura, al tiempo que expresaron su «sorpresa», dijo la edil de Patrimonio Histórico y Cultural, Francisca González, por el flujo de vehículos que soporta el Puente. «Les llama la atención que no se haya hecho nada al respecto», dijo la concejala.

Al parecer, estos técnicos no tendrán que realizar, en principio, una nueva visita a Ronda, que espera la emisión del informe. Mientras tanto, como precaución, el Consistorio, dijo González, estudia cortar el tráfico «de forma inminente» y «parcial» en este punto de la ciudad. «Ante la duda, mientras sepamos o no el daño que existe, prefiero conservar esa zona, es una decisión política... decir Tajo es decir Ronda, el hundimiento es ya casi un escalón. También quiero decir que el problema se localiza en la parte de relleno, en la calzada, no en la parte central del Puente», expresó la concejala que ayer también presentó un plan para la difusión del patrimonio de Ronda que incluye la realización de distintas actividades.

Conservación de la zona

Cabe recordar que la concejalía de Tráfico, que también encabeza la edil de Patrimonio Histórico y Cultural, trabaja en un plan de movilidad en el conjunto histórico de Ronda, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en los años sesenta. Éste, entre otras medidas, contempla la necesidad de restringir en un 80% el tráfico en este espacio, también en el Puente Nuevo, un anuncio que provocó cierto malestar entre algunos vecinos. Muchos, ahora, han mostrado su preocupación por el estado del Puente Nuevo.

La portavoz del PP, María de la Paz Fernández, reiteró ayer la petición de un informe sobre la situación de este monumento e insistió en que hay que actuar de forma «urgente» ante el hundimiento.