Ronda retira la medalla de oro y el título de hijo adoptivo a Franco

Desde 1967 y hasta la noche del pasado lunes, Ronda ha tenido entre las filas de las personas que ha condecorado a Francisco Franco. Durante 50 años, el dictador ha figurado entre los hijos adoptivos de la ciudad del Tajo y las figuras que han recibido la Medalla de Oro del municipio, dos distinciones que le fueron entregadas por una delegación de representantes del Consistorio, entonces gobernado por el alcalde Pedro Sánchez del Castillo, y que le fueron retiradas, por unanimidad, por los 21 concejales que medio siglo después componen la Corporación municipal.

De este modo, la administración local ha dado respuesta a una de las demandas de la Asociación Memoria Histórica Ronda, encabezada por Francisco Pimentel. Éste se mostró muy emocionado en el citado pleno, en el que recibió, en un receso, los abrazos y felicitaciones de los presentes. «He tenido las lágrimas a punto en varios momentos... y es que hoy (por la noche del lunes), Ronda le ha quitado a Franco la Medalla de oro y el título de Hijo adoptivo que subrepticiamente le dieron sus esbirros». Pimentel explicó que aún quedan otras referencias en relación al franquismo, refiriéndose al militar Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, «que alentaba desde Sevilla a violar a las mujeres».

Tras el descubrimiento en el Archivo Municipal de Ronda del acta del pleno de 1967, cabe recordar que en 2009, el entonces alcalde, Antonio Marín Lara, hoy edil y portavoz municipal de Alianza por Ronda (APR), inició el expediente para revocar estos honores a Franco, pero éste no se finalizó. Fue Pimentel el que volvió a insistir y presentó un escrito en el Ayuntamiento, por lo que se nombró instructor del cometido al concejal Alberto Orozco. «No va a reparar el daño que durante la Guerra Civil y la posterior dictadura sufrieron muchos rondeños, pero sí va a contribuir a saldar una parte de la deuda que Ronda tiene con las víctimas del franquismo», declaró.

«Estamos ante el responsable del segundo país del mundo con más fosas comunes», dijo el portavoz de IU, Álvaro Carreño. «Yo no perdono este tipo de cosas, porque ha sido mi juventud... los que tenemos más de 50 años no podemos olvidar. He visto apalear a una persona por tener un libro de Neruda...», expresó el portavoz de APR; mientras que Isabel Barriga, como cabeza visible de los andalucistas, felicitó a Pimentel por su labor, como sus homónimos, y enfatizó la «repulsa a cualquier político que quiera imponerse mediante la violencia». María de la Paz Fernández, como portavoz del PP, afirmó: «Todos tenemos familiares que han sufrido de una forma u otra la represión de la dictadura», finalizó.