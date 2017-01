El Ayuntamiento suspende de empleo y sueldo al policía local condenado por hurto

Tras conocerse la sentencia que condena a un policía local de Antequera por hurtar una cámara de vídeo en un centro comercial de Málaga durante las pasadas fiestas navideñas, el Ayuntamiento le suspendió sin empleo ni sueldo hasta que se resuelva su situación, según anunció ayer en un descanso del pleno municipal, el responsable de Seguridad en el Consistorio local, el también diputado nacional, Ángel González (PP).

Así, «ahora mismo está suspendido de empleo y sueldo», tras conocer oficialmente de los hechos. Tenían conocimiento no oficial desde el 4 de enero, pero «hasta que no tuvimos conocimiento fehaciente a través de la sentencia y de la comunicación que la propia policía nacional hizo a la jefatura, y trasladó al área y a la alcaldía», no actuaron.

Se le abrió un expediente disciplinario por parte del Ayuntamiento «y la adopción de medidas cautelares que entendemos que preservan tanto los derechos de la administración en esta cuestión como los derechos de la persona en cuestión», sigue González. Los hechos sucedieron el 3 de enero, como ha publicado este periódico, en el establecimiento de El Corte Inglés situado en la calle Hilera. El empleado de seguridad observó cómo el individuo se aproximaba a la vitrina donde están expuestas a la venta las cámaras GoPro, y según declaró el vigilante, el sujeto abrió la vitrina y la cogió, un aparato que tiene un precio de venta de 429 euros.

El fiscal consideró que los hechos eran constitutivos de los delitos de hurto y lesiones leves. Por el primero, solicitó una pena de seis meses de prisión y, por el segundo, un mes de multa a razón de una cuota diaria de seis euros, es decir, 180 euros. El Ministerio Público reclamó que abonara esa misma cantidad al vigilante de seguridad como indemnización. Al aceptar el acusado el relato de los hechos realizado por la Fiscalía, se dictó sentencia 'in voce', que adquirió firmeza al comprometerse las partes a no recurrirla. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga condenó al individuo a cuatro meses de cárcel por el hurto y a una multa de 120 euros, además de los 180 euros de indemnización al vigilante.