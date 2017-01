Los veteranos del Club Bádminton Ascari Ronda retoman la competición y llegan al pódium

Los veteranos del Club Bádminton Ascari Ronda retomaron el pasado fin de semana las competiciones oficiales de la temporada con buenos resultados después del parón de las fiestas navideñas, que han supuesto tres semanas sin actividad competitiva aunque han mantenido los entrenamientos.

La primera de las citas se celebró en la localidad granadina de Ogijares donde se disputó el Circuito Nacional Senior. No faltaron Fran Gil y David Sierra que actualmente son la pareja subcampeona de España tras su gran actuación en tierras gallegas el pasado mes de mayo.

A pesar de llevar varios meses en los que, por distintas cuestiones, no han podido ni siquiera entrenar juntos, Gil y Sierra volvieron colarse entre los mejores competidores de la modalidad de dobles masculinos.

Ambos consiguieron una meritoria tercera posición que, teniendo en cuenta el alto nivel que tenían el resto de parejas que asistieron a este encuentro, procedentes de todos los puntos de la geografía española, dejan el sabor de boca de una primera posición para los rondeños.

Sin embargo, en la categoría individual no hubo opciones para ninguno de los dos representantes, que no pudieron hacer nada ante dos rivales de gran nivel, aunque tanto Gil como Sierra plantaron cara y no pusieron nada fácil la victoria a los oponentes, ya que ambos disputaron encuentros brillantes.

Es este fin de semana se celebra una de las citas más señaladas en el calendario de la temporada para los rondeños. Se trata del Campeonato Andalucía Senior, que tendrá lugar en el municipio sevillano de San José de la Rinconada, en el que repetirá participación el Ascari Ronda.

David Sierra y Fran Gil parten para este encuentro como cabezas de serie números 1 en dobles, y 2 y 3, respectivamente, en individual. La pareja llegará respaldada por los buenos resultados del pasado fin de semana y con las expectativas puestas en repetir la excelente actuación de la última temporada. Cabe recordar que el club rondeño ya se encuentra inmerso en la preparación de los actos que se van a llevar a cabo a lo largo del presente año, con motivo del vigésimo aniversario de su creación.