«Los vecinos de la Serranía de Ronda tienen ya el hospital que se merecen»

José Antonio Ruiz Romero es natural de otra de las comarcas señeras de Andalucía, del Valle de los Pedroches. Este cordobés, que es licenciado en Farmacia y ha hecho currículum en materia de gestión sanitaria, dirige el traslado desde el que ya podemos denominar antiguo hospital de Ronda, a las nuevas instalaciones sanitarias, al Hospital de la Serranía, que abrió sus puertas hace este sábado 12 días. Ruiz, gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía, avanzó detalles de la mudanza y confía en que se cumplan los plazos establecidos por la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que pasan por tener el centro sanitario funcionando al cien por cien en abril. Defiende el Hospital de la Serranía como el mejor de España, sobre todo, al contar con todas sus habitaciones individuales; y al sistema sanitario público, como el mejor del mundo. Este martes, el nuevo hospital ya funcionará con diez especialidades.

-¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a Ronda?

-Estudié Farmacia en Granada, soy del Valle de los Pedroches. Terminé y a mí me gustaba la gestión. Hice el Máster de gestión sanitaria y salud pública, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, lo finalicé y me quedé allí trabajando. Me trasladé para abrir el hospital de Andújar y estuve en el Hospital Clínico de Málaga, primero como subdirector de Atención al ciudadano y después, como director de Sistema de información y evaluación. En 2012 me trasladé a Pozoblanco, como gerente, y colaboré, a nivel nacional, con el ministerio de Salud, con el Plan estratégico de política farmacéutica y desde hace diez meses, estoy al frente del Área de Gestión Sanitaria Serranía, en Ronda.

LAS FRASES «Las carencias se solucionaban con el esfuerzo de los profesionales» «Habrá más puestos de diálisis, resonancia magnética nuclear, mamógrafo nuevo...» «Vamos a ir implantando técnicas para que los pacientes no tengan que desplazarse a Málaga» «Es el mejor de España puesto que ya está diseñado con habitaciones individuales para todos»

-Ya tiene experiencia en abrir hospitales...

-Sí (sonríe).

-¿Cómo está desarrollándose el traslado?

-Creo que lo más destacable es que se está llevando a cabo con absoluta normalidad. También quiero su- brayar que los profesionales que ya están trabajando aquí, en el nuevo hospital, están encantados, así que quiero darles las gracias a ellos, y a mi equipo directivo, ya que sin su esfuerzo esto no hubiera salido hacia delante.

-El pasado 17 de enero se abrió el nuevo hospital con las consultas de cinco especialidades, ¿qué servicios se trasladarán a continuación?

-Sí, el pasado 17 de enero abrimos con cinco especialidades (Cirugía General, Dermatología, Anestesia, Ginecología, Obstetricia y Pediatría) y en la primera semana hemos atendido a 486 pacientes. Este martes 31 de enero, nos traeremos otras cinco especialidades: Cardiología, Digestivo, Neurología, Neumología y Endocrinología. Serán ocho consultas: una de Neurología, Endocrinología, con la consulta médica y la de enfermería, una de Cardiología, dos de Digestivo, una de Neumología médica y otra de Neumología enfermera. Este viernes terminaron estas consultas en el Hospital Comarcal y este sábado y el lunes se aprovechan para que los profesionales se instalen y el martes, los pacientes de estas especialidades serán atendidos en el Hospital de la Serranía de Ronda. Desde el hospital se pondrán en contacto con los pacientes a los que afecte el cambio, para notificárselo.

-¿Qué seguirá?

-Actualmente se está haciendo la formación de radiodiagnóstico, de los dos equipos de radiología simple que hemos adquirido nuevos. En el momento que tengamos a punto la radiología, podremos traernos otras especialidades, en concreto, la unidad de aparato locomotor, con la rehabilitación. En paralelo, se está terminando de montar el laboratorio y Anatomía Patológica, es cierto que tenemos también todo lo que es la anatomía intraoperatoria de los distintos quirófanos, pero al traernos Endocrinología haremos también en el nuevo centro sanitario cada 15 días las punciones de Anatomía Patológica. En la siguiente fase, estarán todas las consultas externas aquí y en el momento que tengamos terminadas las obras de Esterilización, abriremos algunos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y podremos trasladar Oftalmología con todo y, por tanto, también tendremos Hospital de Día Quirúrgico aquí. Tenemos una ambulancia preparada por si hay algún paciente que necesite ser trasladado a hospitalización. Después empezaremos con el resto de pruebas diagnósticas, puesto que sí tenemos que hacer traslados del TAC o del telemando; la resonancia nuclear magnética vendrá en su momento (ha sido adquirida); y, por último, nos traeremos hospitalización, Urgencias, Diálisis y la UCI. Yo creo que esto último se concentrará y que en dos días se trasladará. Diálisis será de los últimos servicios puesto que hay pacientes que al final tienen que ser hospitalizados y necesitan del tratamiento en la UCI.

-Para todo esto se ha fijado un cronograma de tres meses, con lo que la previsión es que el nuevo centro sanitario esté a pleno rendimiento en abril, ¿se cumplirán los plazos?

-Todo va bien, por ahora estamos siguiendo el cronograma establecido.

-¿Qué plantilla trabajará en el Hospital de la Serranía?

-Ahora tenemos en el Hospital Comarcal 787 profesionales, solo en la plantilla, a los que hay que añadir otros 84 de empresas se servicios externos, como de instalaciones o electromedicina. Como se va a incrementar la cartera de servicios en determinadas especialidades, como, por ejemplo, en Diálisis, donde habrá más puestos, estamos trabajando con la consejería de Salud de la Junta de Andalucía y tendremos el personal necesario para atender la demanda asistencial que tengamos.

-¿Se prevé aumentar entonces la plantilla?

-Estamos trabajando en ello.

Principales mejoras

-De cara al paciente, ¿qué mejoras ofrecerá el nuevo hospital?

-La asistencia sanitaria será igual, en el sentido de que los profesionales serán los mismos y éstos prestan una asistencia magnífica. Sí se aumenta la cartera de servicios respecto a Diálisis, como he dicho, que tendrá más puestos, la resonancia magnética nuclear, que se ha comprado y con la que no contaba el ya antiguo hospital, está en fase de licitación; radiodiagnóstico es todo digital y, por tanto, mejora lo que tenemos actualmente; el mamógrafo, que es de última generación... en general, se ha incorporado mucha tecnología. Hemos montado un laboratorio para 20 años, pese a que haya renovación tecnológica; y lo más importante a nivel del ciudadano es que todas las habitaciones del nuevo hospital son individuales. Creo que esto es una ganancia, tanto para los profesionales como para los ciudadanos, ya que cada uno va a tener su habitación.

-¿Qué le falta al Hospital de la Serranía?

-Este es un hospital comarcal pero singular por la distancia con las poblaciones con centros de referencia, como Málaga, pero tenemos endocrino, que en muchos comarcales no lo hay, nefrólogo, que tampoco lo hay en muchos comarcales, y oncólogo y, en este sentido, seguimos avanzando. Es cierto que hay un compromiso de la consejería de Salud que se refiere a que en el momento que se produzca el traslado de la unidad de formación a este hospital, tendremos Salud Mental en el centro Ronda Sur. Tenemos en este hospital todas las especialidades que deberíamos tener, puesto que no podemos pretender tener cirugía cardiaca, entre otros motivos, porque mientras más cirugías cardiacas se hacen, mejores son los resultados y para hacer una o dos cirugías, no tiene sentido... Además, vamos a poder ir implementando técnicas que hagan que los pacientes no tengan que trasladarse a la capital malagueña.

-¿Cómo posicionaría el nuevo hospital de Ronda en Andalucía?

-Estoy muy agradecido a la consejería de Salud por darme la oportunidad de inaugurarlo. Tenemos que ser capaces de decirle a los ciudadanos lo que tenemos, que es el mejor sistema sanitario público, no de España, sino del mundo. Contamos con muchos reconocimientos a nivel internacional que al ciudadano no les llegan, como el historial único. Es cierto que somos un hospital comarcal, pero es el mejor hospital de España puesto que ya está diseñado con habitaciones individuales para todos los pacientes y para intentar solventar en el menor tiempo posible, cualquier problema de salud.

-Las instalaciones del Hospital Comarcal ya estaban muy deterioradas...

-Las carencias se solucionaban con el esfuerzo de los profesionales y por eso no me cansaré de decir que éstos son los que han sacado pecho y han hecho que funcione, con independencia de la infraestructura. Es un centro antiguo.

-¿Qué dicen los profesiones que ya están trabajando en el nuevo hospital y qué dicen los pacientes?

-Los profesionales están encantados. Han mejorado sus condiciones laborales. Los ciudadanos también creo que están encantados. Nos dicen que las instalaciones son muy grandes, que no tienen nada que ver con el antiguo hospital, y que el trato es también magnífico.

-Falta la cafetería... es una de las quejas de los primeros pacientes y sus acompañantes...

-La cafetería está en plazo, creo que le faltan alrededor de 15 días, y la cocina, probablemente la tengamos para finales de febrero, junto con Esterilización.

-¿Qué relación mantiene con los representantes de la 'Plataforma nuevo hospital ¡¡ya¡¡? Este ente viene denunciando deficiencias en el diseño, en la cartera de servicios... reclama, entre otros, un acceso peatonal subterráneo...

-Me he reunido en varias ocasiones con sus representantes y muchas cosas se han hecho, no porque la Plataforma lo dijese, sino porque todos los profesionales han elaborado planes funcionales, que se han ido modificando. Tengo una buena relación con los miembros de la Plataforma y las puertas las tienen abiertas y lo saben, porque, al final, entre todos podemos mejorar para que se beneficien los ciudadanos y los profesionales. En definitiva, yo creo que los vecinos de la Serranía ya tienen el hospital que se merecen y que los profesionales del Área vamos a trabajar para mejorar la situación de los pacientes y de nosotros, de los profesionales. Con independencia de los recursos económicos que tengamos, de que tengamos más o menos dinero en nuestros bolsillos, nuestro sistema sanitario público atiende a todo el mundo cuando acude a él y eso es necesario ponerlo en valor.