El C. D. Ronda mide sus fuerzas con el líder en su destierro de Alcalá del Valle

La localidad gaditana de Alcalá del Valle será la que acoja el partido correspondiente a la jornada número 22 del Grupo II de la División de Honor Andaluza que medirá el domingo a las 11.30 horas al Club Deportivo Ronda y al Villacarrillo C. F.

LA PREVIA C. D. RONDA VILLACARRILLO C. F. División de Honor Grupo II Partido: C. D. Ronda-Villacarrillo C. F. Campo: Alcalá del Valle. Hora: Domingo, a las 11.30 horas Árbitro: Rafael Sánchez Avellano (Almería). Samu Urbano, Poblaciones, Cañadas, Serrano, Niza, Borja, Toni, Juan Ángel, Juanlu, Fran y Miguel.

Los rondeños cumplirán de esta manera con la sanción impuesta por parte del Comité de Competición a consecuencia del incidente ocasionado en el último partido en casa que enfrentó a los blanquiazules frente al Torremolinos, cuando una vez pitado el final de la primera parte, un miembro muy cercano al club aunque no inscrito como personal de la junta directiva, propició un cabezazo a uno de los asistentes del árbitro gaditano Francisco José Boada Bouza, que pitaba el encuentro que se resolvió con 0-1 favorable al conjunto costasoleño, que actualmente es segundo en la tabla clasificatoria.

Los rondeños encaran el partido de este domingo después de perder un importante encuentro el pasado fin de semana frente a uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia como es el Atlético Monachil, que consiguió remontar el encuentro en los últimos minutos con lío arbitral incluido. Según fuentes internas del club, de los tres goles encajados por el decano de la provincia de Málaga, dos de ellos fueron en posición antirreglamentaria. Esto ha hecho que miembros tanto de la directiva como del cuerpo técnico de la entidad muestren su malestar por las decisiones arbitrales que este año están perjudicando en buena medida al equipo de nuestra ciudad.

En lo que respecta al partido de la semana pasada, los rondeños fueron superiores en muchos compases del encuentro, especialmente cuando en el minuto cincuenta recibieron el primer tanto en contra, a lo que los blanquiazules se antepusieron con mucha garra consiguiendo darle la vuelta al partido en los siguientes diez minutos. En el cincuenta y cinco Galván hacía el empate y en el sesenta y tres José Antonio Salinas le daba la vuelta al marcador. La alegría duró hasta que duraron las fuerzas de los nuestros quienes volvieron a dar un recital de sacrificio y entrega pero que nuevamente no vieron recompensa en él.

El granadino Rubén Pimentel fue el verdugo de los rondeños cuando en apenas tres minutos remontó el encuentro aprovechando dos errores de los linieres de la contienda y situó el definitivo 3-2 en el minuto ochenta y nueve de partido.

Con la derrota siguen los blanquiazules decimoséptimos en la tabla a seis de los puestos de la tranquilidad a los que aspiran los de Miguel Ángel Morales que como saben no se sentó el domingo anterior en el banquillo rondeño por la amonestación recibida el pasado fin de semana. Tampoco este fin de semana podrá estar el míster dirigiendo a los suyos ya que fue castigado con dos partidos de sanción por según el acta arbitral del partido frente a Torremolinos, «menospreciar notoriamente a un árbitro asistente». En la misma situación se encuentra el joven extremo Coqui, quién igualmente fue amonestado bajo las mismas circunstancias. A estas dos significativas bajas hay que añadir la de Pablo Domínguez y Rafa Guerrero que acarrean suspensión al ver la quinta amarilla en la pasada jornada en Monachil. Además de las bajas, hay que destacar que el C. D. Ronda no ha conseguido sumar ningún punto todavía lejos de la Ciudad Deportiva. Todos los cosechados (13), han sido en Ronda.

Cabe destacar que el hecho de que el decano provincial dispute su partido como local en la localidad gaditana no es un hecho sin precedentes. El Ronda ya jugó en el Municipal de Alcalá del Valle por cierre de su estadio en la temporada 2006/07. Fue en la categoría 1.ª Andaluza y derrotó por 4-0 al hasta entonces líder, el C. D. Iliturgi con goles de Emilio, en propia puerta; Raúl Delgado, Riveiro e Iván Florido.

Una buena temporada

Para repetir una hazaña similar a la de hace diez años tendrán que luchar mucho los futbolistas rondeños que enfrente tendrán nada más y nada menos que al líder en solitario de la clasificación, el Villacarrillo C. F., que tan solo ha dejado escapar seis puntos esta temporada, habiendo sumado tan solo una derrota frente al Torreperogil el pasado 11 de septiembre en lo que fue la segunda jornada del campeonato. Desde entonces el conjunto jiennense no pierde y por eso lidera la tabla con 51 puntos, nueve más que el Torremolinos.

Del Villacarrillo habría que destacar, sobre todo, la zona de arriba donde cuenta con una mezcla de jugadores veteranos y noveles que forman la combinación perfecta para la competición en la que se encuentran esta temporada. Por un lado, se encuentra el veterano delantero Miguel que con sus 14 goles, es el máximo artillero del conjunto jiennense. Es uno de esos futbolistas míticos de la tercera división cuya especialidad son los remates de cabeza gracias a los cuales ha conseguido la mayoría de los tantos que ha sumado no solo a lo largo de esta temporada, sino de toda su trayectoria deportiva. Por otro lado, la zaga rondeña tendrá que tener especial cuidado con el mediapunta Borja, formado en la cantera del Linares Deportivo, con mucha calidad en sus botas y gran capacidad de llegada a la portería rival. Por ello, ha conseguido hacer gol esta campaña hasta en once ocasiones.

Otro de los futbolistas a tener en cuenta es Pablo Jódar, interior zurdo muy veloz y con visión de juego que militó en el Ronda hace varias temporadas aunque no pudo disfrutar de muchos minutos. Ahora, no suele estar en el once titular de David Rojas Aunque sus apariciones en las segundas partes están dándole mucho oxigeno al Villacarrillo e incluso algunos puntos con los cinco goles que ha conseguido anotar en lo que llevamos de temporada.

La efectividad goleadora del líder unida a las numerosas bajas de los rondeños prevén un difícil partido para el Ronda aunque ya se sabe que el fútbol no es una ciencia exacta por lo que puede pasar cualquier cosa.