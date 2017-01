El Ayuntamiento designa a Miguel Ángel Cintado nuevo jefe de la Policía Local de Ronda

El Ayuntamiento de Ronda, la concejala de Seguridad Ciudadana, Francisca González, hizo público el pasado miércoles el nombre del nuevo jefe de la Policía Local de la ciudad del Tajo, un cargo que ostentará a partir de ahora el agente Miguel Ángel Cintado, tras la dimisión de su ya antecesor al mando de este cuerpo de seguridad, Miguel Valle, que renunció por motivos personales, a finales de 2015. Valle accedió a capitanear la Local después del cese de Manuel Castillo, en el inicio de la presente legislatura, cuando gobernaba el PP en minoría, antes de la moción de censura que llevó en marzo del año pasado al PSOE, el PA e IU, con la socialista Teresa Valdenebro a la cabeza, a gobernar en Ronda.

González explicó que se abrió un proceso en el que se han tenido en cuenta requisitos relacionados con el rango de los agentes, su formación y sus conocimientos del ámbito territorial en el que ejercen sus funciones, esto es, del término municipal de la ciudad del Tajo, uno de los más extensos de la provincia, casi 500 kilómetros cuadrados, incluyendo diversas pedanías; y la gran afluencia de turistas de distintas nacionalidades: «Se han presentado siete currículums y se han seleccionado cuatro», dijo González, al tiempo que indicó que los candidatos descartados no eran de Andalucía y/o pertenecían a la Guardia Civil.

Corrales: «Al final es una decisión política, ella no estaba obligado a elegirlo»González: «El proceso sigue abierto, hay que respetar la presunción de inocencia»

Decisión polémica

El nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local de Ronda viene cargado de polémica entre el tripartito y el PP, en la oposición. El concejal de esta formación Fernando Corrales preguntó ayer, en ruegos y preguntas, tras la celebración de la comisión municipal de Hacienda, si habían tenido en cuenta para la designación las noticias publicadas «en las que él aparecía (refiriéndose a Miguel Ángel Cintado) junto con otros agentes, formalmente procesados y que el fiscal Anticorrupción de Cádiz había presentado un escrito de acusación pidiendo la inhabilitación de todos», según declaró Corrales. A Cintado, entre otros, se le acusa de participar en la manipulación de las oposiciones celebradas en 2012 en el municipio gaditano de Puerto Serrano, donde ocupó el mando de jefe de la Policía Local. Se presentaron más de 340 opositores para tres plazas que finalmente fueron ocupadas por el entonces novio de una de las hijas del exalcalde de la citada localidad, el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera y un hermano de un policía de Puerto Serrano.

«Es un proceso que aún sigue abierto, la justicia aún no se ha pronunciado y hay que respetar la presunción de inocencia», explicó la edil de Seguridad Ciudadana al respecto, al tiempo que acusó al PP de «jugar con la seguridad y la imagen de Ronda». González también argumentó que «si no lo hubiese elegido, hubiese prevaricado». Corrales respondió que «al final es una decisión política, ella (dirigiéndose a la edil de Seguridad Ciudadana ) no estaba obligada a elegirlo», finalizó.

Por otro lado, la concejala de Seguridad Ciudadana también hizo frente a las críticas realizadas días atrás por la oposición, por los portavoces del PP, María de la Paz Fernández, y de Alianza por Ronda (APR), Antonio Marín Lara. Éstos denunciaron que se estaban vulnerando sus derechos al impedir el acceso a información municipal. En concreto, se refirieron a un escrito que presentó un agente de la Policía Local quejándose del proceso para elegir al nuevo jefe del cuerpo. Fernández y Marín criticaron que ese documento estaba dirigido a los portavoces, además de a González y a la alcaldesa y que les llegó más tarde. González, al respecto, aseguró «que estaba dirigido a la alcaldesa y a mí y que se solicitaba copia a los portavoces municipales», afirmó.