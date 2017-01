La moción de censura de Alhaurín el Grande, abocada hoy al fracaso

El texto más esperado por todos los grupos políticos de Alhaurín el Grande se hizo público ayer, y su contenido da la razón a la actual alcaldesa, Antonia Ledesma, y desautoriza la moción de censura que se celebrará hoy. El informe de la secretaria municipal comparte la tesis del equipo de gobierno y considera que la suspensión de militancia de la edil del PP, Mari Francis Fernández, es suficiente para pasarla al grupo de no adscritos, por lo que la oposición deja de tener la mayoría para ganar la votación. Aunque este informe no es vinculante, la recomendación de la secretaria, sumada al control de la mesa de edad por parte de Por Alhaurín (que cuenta con el miembro de mayor edad y por tanto el voto de calidad), echará previsiblemente por tierra la iniciativa, aunque se prevé que se inicie una batalla judicial por el bastón de mando municipal.

En concreto, y tal como dicta el informe al que SUR ha tenido acceso, la Secretaría General del Ayuntamiento establece que la medida de suspensión de funciones y militancia de Fernández supone «apartar al concejal del grupo político municipal de adscripción y dejar de pertenecer al mismo, aun temporalmente», tal como se encargó ayer de aclarar la regidora, Antonia Ledesma. A la hora de analizar la posibilidad de seguir con la tramitación de la moción de censura, no se mantendrían los requisitos exigidos en el artículo 197 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, considerando tránsfuga a Fernández e impidiendo su voto, que es imprescindible para que la iniciativa salga adelante. A pesar de la claridad con la que se expresa la secretaria, dicho informe –así como los que presentarán desde la oposición y del equipo de Gobierno–, no son vinculantes, por lo que la decisión final corresponde a la mesa de edad, formada por el edil de mayor edad (que es miembro del equipo de gobierno) y la de menor edad, del PSOE.

En caso de empate entre sus miembros –en Alhaurín ocurrirá esto hoy–, la secretaria municipal también se moja al respecto, al apuntar que sería el de mayor edad el que tendría el voto de calidad. Puesto que este edil es de Por Alhaurín, se prevé que una vez presentados los informes –máxime cuando la secretaria da la razón a sus tesis–, levante el pleno automáticamente, echando así por tierra los deseos de la oposición de un cambio de gobierno en el municipio.

Contradicciones

Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición para rechazar que Fernández deba pasar al grupo de no adscritos es que fue precisamente la secretaria municipal la que, en 2013, elaboró un informe sobre la expulsión de un edil del PSOE y la petición de este partido de que dejara de de formar parte de su grupo municipal. Refiriéndose a los grupos municipales, la secretaria establece: «La titularidad del derecho a participar en un órgano interno corresponderá a los concejales o a los grupos políticos que éstos mismos integran y constituyen, pero no a las formaciones políticas en cuyas listas aquellos han sido elegidos». Con estas líneas, dicho texto de 2013 recomienda no pasar a este edil al grupo de no adscritos, y lo mantiene en el partido (PSOE) del que había sido expulsado, tal como ocurrió en lo que restaba de legislatura.

Fuentes de la oposición consideran «soprendente» que, «en una situación similar, tres años después y siendo la misma secretaria», el criterio sea opuesto, «manifestando una clara contradicción a lo expresado por ella misma y con el evidente beneficio al equipo de gobierno». No en vano, estas mismas fuentes aseguran que ya están estudiando posibles acciones legales contra la Secretaría Municipal por un supuesto delito de «prevaricación».

El otro capítulo en el que tampoco comparten la decisión de la secretaria es en la mesa de edad. Según el informe, el voto de calidad corresponde al de mayor edad, pero la oposición señala que la ley no establece esta cuestión, y que es simplemente «una costumbre». Pese a ello, y teniendo en cuenta la opinión de la Secretaría, si el edil de mayor edad levanta el pleno y la de menor edad decide continuarlo amparándose en que la ley no establece el voto de calidad, la secretaria podría irse de la moción de censura junto con los ediles de Por Alhaurín, y ésta no podría seguir adelante. Pase lo que pase hoy, este embrollo legal no termina con este pleno, ya que los partidos firmantes de esta iniciativa ya anunciaron ayer que llevarán esta cuestión a los tribunales, que serán quiénes finalmente decidan el nombre del alcalde.