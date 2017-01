Piden a los hermanos del Ecce Homo que se comprometan a procesionar el Jueves Santo

La Semana Santa de Ronda está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, por su idiosincracia, por el buen hacer del sector cofrade rondeño y por el patrimonio que atesoran las distintas hermandades, entre otros motivos; pero la Semana Mayor de la ciudad del Tajo podría quedarse sin uno de sus atractivos: la procesión del Ecce- Homo, el Jueves Santo, en la que participa la Legión, con su Titular, el Cristo de la Buena Muerte. Esta hermandad atraviesa una difícil situación propiciada por los enfrentamientos que mantienen sus hermanos ( a cuenta de las gestiones realizadas), un problema que podría terminar con la desaparición de la hermandad, según explicó ayer Luis Candelas, que ocupó el cargo de presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda, nombrado comisario del Ecce- Homo por el Obispado de Málaga y después de que, tras la convocatoria de dos procesos de elecciones para renovar la junta de gobierno de la hermandad, al cumplirse el mandato de María Dolores García, no se presentase ninguna candidatura para ello.

«La situación es muy grave, puesto que los problemas que la acucian (a la hermandad) han traspasado el ámbito puramente cofrade para instalarse en el personal de sus hermanos, con actitudes que impiden un funcionamiento normal y vedan el futuro de la hermandad», dijo Candelas, al tiempo que añadió que «curiosamente existe mayor predisposición para mantener la actividad en sectores ajenos como el Ayuntamiento, la Legión o la Banda Municipal de Música, que en la mayor parte de los propios hermanos», afirmó Candelas.

Éste, acompañado por el presidente y el consiliario de la Agrupación, Jorge García y Salvador Guerrero, respectivamente, hicieron un llamamiento a los hermanos del Ecce Homo, alrededor de 500, para que comprometan su participación en la procesión del Jueves Santo, mediante dos vías: por correo electrónico, dirigido a la dirección comisario.eccehomo@gmail.com; o por correo postal, a Casa de Hermandad de Nuestro Señor Ecce-Homo, calle Armiñán, número 72, 29400, Ronda (Málaga). Habrá que señalar, además del compromiso de procesionar, nombre y apellidos, DNI y direcciones postal y electrónica.

Proceso de bajas

Candelas también anunció que se dará de baja a los hermanos que «para el 31 de enero no se encuentren al corriente en el pago de las cuotas vencidas de esta cofradía. Ello tendrá su necesaria repercusión el censo de hermanos que haya de servir para futuros cabildos y especialmente, para el de elecciones que se convocará para el próximo mes de septiembre», argumentó este comisario que, como García y Guerrero, lamentaron la situación que se ha alcanzado y expresaron su deseo de que ésta se reconduzca. «Si no existiera ninguna candidatura que cuente con el refrendo de la Iglesia, pues... quizás la hermandad cierre su actividad. A mí me daría un auténtico dolor como rondeño que cualquiera de las hermandades de la ciudad se perdieran... esperemos que no ocurra», finalizó Candelas.