Personajes de la cultura del cómic y los videojuegos toman Alhaurín

Dath Vader es seguramente uno de los villanos más icónicos y carismáticos de la cultura moderna, aunque -y entendemos que esto no es un 'spoiler'- finalmente era quien salvaba esa galaxia muy muy lejana. Ese postrero Vader, y no otro, era seguramente al que se había invitado este fin de semana a Alhaurín de la Torre, ya que no dejó en ningún momento de repartir abrazos o hacerse 'selfies'. El Pabellon Polideportivo El Limón de la localidad fue el escenario, durante el sábado y el domingo, de un variedad de actividades centradas en el mundo del 'cosplay' (disfrazarse de personajes), los videojuegos y la cultura juvenil japonesa en torno al cómic. El II Salón del Manga de Alhaurín de la Torre echó ayer el cierre después de estas dos días en las que se ha batido «con creces» -según fuentes municipales- el récord de visitantes, ya que el sábado acudieron más de 4.000 personas, sobre todo jóvenes, de toda la provincia, y una cifra similar durante ayer domingo.

De entre todo el programa previsto, dos fueron, por cuestiones diferentes, los puntos fuertes en el Salón del Manga. La entrega de un premio cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI); así como la llegada a las instalaciones del polideportivo de la Legión 501, de la mítica saga Star Wars, y encabezada por la figura de Darth Vader. A este respecto, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento quiso sumarse al carácter filantrópico del evento con la entrega de un cheque por valor de 500 euros a beneficio de esa ONG, en colaboración con la 'Legión 501 Spanish Garrison', presente en el recinto, para disfrute de sus legiones de seguidores de todas las edades. Igualmente, los asistentes pudieron colaborar con AVOI y sus representantes, entregando un euro a cambio de una nariz de payaso.

Además, más de 20 puestos expusieron sus productos, centrados en figuras de diversos personajes de series, películas o manga, desde posters hasta camisetas, películas, tebeos, fichas, llaveros, figuras y todo tipo de merchandising. Por otro lado, los asistentes pudieron profundizar en el mundo de los videojuegos y de la tecnología de la realidad virtual. Tal y como aseguró el sábado el edil responsable del evento, Prudencio J. Ruiz, este año la asistencia habría alcanzado un 20 por ciento más durante la primera jornada y respecto a la anterior edición, que se cerró con 6.000 asistentes, por lo que la afluencia total al cierre de la edición podría haber superado las 10.000 personas.

Cosplayers y 'otakus'

El Polideportivo El Limón, templo para cosplayers y otakus, presentaba este año importantes novedades sobre la edición anterior, como el citado espacio de realidad virtual que se suma a los ya tradicionales 'photocalls' dinámicos con diferentes temáticas, desde Harry Potter al anime Yuri!!! on Ice y la serie Juego de Tronos, con réplica del trono de hierro y la espada y capa de Jon Snow incluidas. Junto a la Legión 501, otro de los atractivos fue la actuación de Anzu Lilia, una de las más destacadas 'anison' o cantante de música anime, un género que cuenta cada vez con más adeptos entre los amantes de la cultura del manga o la animación japonesa. Ese es el caso de Lucía y Andrés, dos jóvenes fan de la cultura manga que destacaban la importancia de estos eventos. «La verdad es que en Málaga tenemos suerte, porque ya son varias las posibilidades a lo largo del año de tener encuentros de este tipo. Argumento similar era el de Carlos y sus amigos, que añadían además que en este tipo de salones «hay muy buen rollo».

Alhaurín de la Torre cierró ayer de esta manera una segunda edición consolidando un evento que sirve como complemento de otros de mayor envergadura de la provincia, como el Gamepolis, que cada año reúne a millares de jóvenes en el Palacio de Congresos.Además, siempre se agradece ver desfilar a Darth Vader, aunque vaya repartiendo «abrazos oscuros» con sable láser en mano y ante la emocionada mirada de jóvenes y más de un adulto.