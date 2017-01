El nuevo hospital de Ronda entra en servicio tras más de 20 años de espera

El 17 de enero de 2017 ha quedado señalado en el calendario de la historia de Ronda y su comarca natural como el día en el que entró en funcionamiento el nuevo hospital de la ciudad del Tajo después de más de 20 años de espera. Esta semana, el centro sanitario, que ha supuesto una inversión por parte de la Junta de Andalucía de casi 50 millones, ha recibido a los primeros pacientes, a un total de 82, que fueron atendidos por una docena de profesionales en las consultas de cinco especialidades: de Cirugía General, Dermatología, Anestesia, Ginecología, Obstetricia y Pediatría. Maite Flores, una joven embarazada de Algodonales, acompañada por su marido, Jesús María Barrera, y su madre, Dolores Gutiérrez, fue la paciente que estrenó la infraestructura al acudir a Obstetricia, a las 9.00 horas. «Todo va muy bien», declaró al salir esta madre primeriza, muy contenta, que posó ante los medios de comunicación presentes con la ecografía de su bebé en la mano.

Patricia Peña, de Ronda y embarazada de dos meses, de su segundo hijo, también acudió a Ginecología el pasado martes, junto con su madre, Ana María Jiménez, y tras recibir la cita el viernes anterior. Fue atendida por la doctora María Flores y la enfermera Carmen Hidalgo, en la planta baja del Hospital de la Serranía de Ronda. «Estas instalaciones están muy bien, no tienen nada que ver con las del Hospital Comarcal», declararon estas dos profesionales. «Es muy amplio. Ahora hay pocas consultas. Todavía no hay una cafetería para tomarse un café y hace frío... pero está muy bien. Me han sorprendido mucho las instalaciones, tienen mucha luz... están muy lejos, los autobuses urbanos deberían pasar con mayor frecuencia... tenemos que acostumbrarnos», afirmó Jiménez.

Ella y más de un centenar de personas, entre usuarios, médicos, enfermeros, operarios, políticos y periodistas, entre otros, dieron vida al complejo que comenzó a levantarse en 2008, después de recibir el visto bueno de la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía en 1999. Ésta aprobó la construcción del Hospital de la Serranía de Ronda, un proyecto que ha acumulado varios años de retraso, en 2001.

Será en abril, según el calendario establecido, cuando se complete el traslado, en base al cronograma que se ha fijado y al que volvió a hacer referencia el pasado martes del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que se desplazó hasta la ciudad del Tajo coincidiendo con el inicio de la actividad asistencial. Estuvo acompañado por la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro; el edil de Obras, Francisco Márquez; la delegada territorial de Salud, Ana Isabel González; y el gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, en Ronda, José Antonio Ruiz.

«Es la segunda instalación sanitaria que se pone en marcha en la provincia en seis meses, ello supone que se está dando respuesta a las necesidades que en materia sanitaria había en la provincia», expresó Ruiz Espejo, que añadió que el arranque del servicio se produjo con normalidad.

El gerente, por su parte, explicó, con respecto al Hospital Comarcal, que en el nuevo se va a adquirir un equipo de resonancia nuclear magnética y que los puestos de diálisis aumentarán en relación con las ya antiguas instalaciones. «La Unidad de Diálisis va a contar con el doble de puestos y hay una gran cantidad de equipamiento que es totalmente nuevo, como el mamógrafo, la sala de radiología digital, el laboratorio y anatomía patológica, entre otros... es el mejor hospital de Andalucía con todas las habitaciones individuales, es un salto de calidad importante», expresó.

En cuanto al traslado, relató que se están cerrando qué especialidades serán las próximas en trasladarse: «Tenemos que acompasarlo con las pruebas diagnósticas que sean necesarias para las consultas externas. Nos hemos marcado la máxima de que los pacientes no tienen que trasladarse, se moverán los papeles y las muestras, pero no los pacientes. Seguiremos con pruebas diagnósticas, quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, hospital de día médico, hospital de día quirúrgico y finalizaremos con la apertura Urgencias y el traslado de los pacientes ingresados», anunció.

Cristóbal Avilés, del Sindicato Médico de Málaga (SMM) en Ronda y miembro de la 'Plataforma nuevo hospital ¡¡ya!!', destacó la puesta en funcionamiento del nuevo hospital en el día de su inauguración. «Llevamos mucho tiempo luchando, el Hospital Comarcal no reunía ya desde hace tiempo las condiciones», afirmó y llamó la atención sobre la necesidad de construir un acceso peatonal subterráneo: «El edificio es portentoso... nos parecen deficientes los accesos, el que quiera venir andando aún lo tiene complicado. Los dos carriles de entrada y salida también creemos que serán insuficientes y el aparcamiento, pero son cuestiones que iremos viendo en el día a día», mantuvo.

En el nuevo hospital de Ronda, que atenderá a más de 85.000 personas de la comarca natural y cuenta con cuatro plantas, trabajarán más de 700 profesionales, la misma plantilla que en el Comarcal. Las instalaciones casi triplican a las actuales, al contar con 37.800 metros cuadrados frente a 13.500; y duplican el número de habitaciones, en hospitalización convencional (de 73 a 152). El número de camas será de 24 más, ya que en el actual existen 55 habitaciones dobles y 18 simples.

En cuanto al transporte urbano hasta el nuevo hospital, los autobuses pasarán cada 30 minutos, también por la tarde y los festivos y los domingos. La Línea 1 se mantiene como hasta ahora, pero los domingos y festivos el servicio se ofrecerá hasta el hospital a las 17:36, 18:36 y 19:36 h. La Línea 2 empezará en el nuevo hospital a las 8:12 h, donde terminará a las 19.30 horas; y la Línea 3 variará el final de su itinerario que pasará de la plaza de España al nuevo recinto hospitalario con paradas en el Ruedo Alameda, La Planilla y el Arenal. No bajará a los Ocho Caños y traslada su parada al cruce de las calles Santa Cecilia con calle Cantos. Los domingos y festivos irán dos líneas por la mañana hasta el nuevo recinto hospitalario y por la tarde habrá una línea con una frecuencia de una hora.