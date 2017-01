La Agrupación dará a conocer el cartel oficial de la Semana Santa el 3 de febrero

Comienza la cuenta atrás para la celebración de la Semana Mayor en la ciudad del Tajo. Todos los cofrades están ya pendientes del próximo 3 de febrero, día elegido por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda para presentar el cartel oficial que ilustrará la Semana Santa de 2017. La cita tendrá lugar en el salón de actos del convento de Santo Domingo y se espera que acuda una nutrida representación de cofrades, así como los hermanos mayores de todas las hermandades.

En un principio, la presentación del cartel se contemplaba para el 27 de enero pero se ha tenido que ver retrasada ya que los trabajos de la obra no han sido concluidos. La Agrupación eligió al autor del cartel a finales de 2016. En esta ocasión, no se ha realizado -como en años anteriores- un concurso fotográfico, sino que se ha encargado una obra pictórica con el propósito de que el ente agrupacional se haga con un patrimonio artístico de más valor.

Aunque el presidente de la Agrupación, Jorge García, no lo ha querido confirmar, fuentes de la Agrupación apuntarían a que la artista elegida para la creación del cartel de la Semana Santa de Ronda 2017 sería una alumna rondeña, estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Las mismas fuentes apuntan a que la Agrupación habría encargado una acuarela y que la imagen protagonista de la obra, o al menos una de ellas, podría ser Nuestro Padre Jesús Nazareno. No obstante, no existe confirmación oficial, por lo que habrá que esperar al 3 de febrero para verlo.