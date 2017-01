Medio millar de personas protestan en Alhaurín contra la moción de censura

El partido del gobierno en Alhaurín el Grande -Por Alhaurín- y la aún alcaldesa de la localidad, Antonia Ledesma, han exhibido esta tarde músculo popular de cara a la crucial moción de censura del próximo miércoles, en la que la oposición al completo elegirá a Teresa Sánchez (IU) como nueva regidora. Medio millar de personas (que según fuentes municipales, eran 1.100) se han concentrado en la Plaza Baja del centro del municipio para mostrar su disconformidad con esta iniciativa, en un acto al que han acudido, además, varios representantes del PP, como los alcaldes de Alhaurín de la Torre y del Valle de Abdalajís.

Ante una multitud entregada a gritos de "Toñi alcaldesa", Ledesma ha pedido a sus simpatizantes que acudan al pleno del miércoles a apoyarla, aunque ha enfatizado que seguirá en su cargo. "El 25 de enero no será el día en que está moción de censura prospere", ha afirmado. Además, la alcaldesa ha criticado a la oposición, a la que ha acusado de "no tener humanidad", al tiempo que ha cargado contra Francisco Conejo, 'número 3' del PSOE de Andalucía y exconcejal de la Corporación. "No hay nada peor en política que no te quieran en tu pueblo", ha exclamado. Conejo ha sido mencionado varias partes de su discurso, hasta el punto de que le ha acusado de haber "comprado" al resto de ediles de la oposición.

APOYOS La aún primera edil de Alhaurín el Grande ha sacado pecho de su gestión ante sus simpatizantes / I.G.

Asimismo, Ledesma ha denunciado que la gente que quiere llegar al gobierno "son los del despilfarro, como los amigos de Conejo que robaron 5.000 millones de euros a los parados", en referencia al caso de los ERE, "pero también los comunistas, que ya sabemos qué hacen cuando gobiernan".

Por último, la aún primera edil de Alhaurín el Grande ha sacado pecho de su gestión, razón por la que dice no entender este intento de cambio de gobierno. "Todavía no hay nadie que haya explicado por qué nos quieren quitar; son exclusivamente motivos personales" ha señalado.