El sorteo de la ONCE del martes reparte 350.000 euros en Montejaque

La Serranía de Ronda ha sido tocada de nuevo por la suerte, ya que el sorteo de la ONCE del pasado martes repartió un premio de 350.000 euros en la localidad de Montejaque, gracias a un vendedor, Ángel Cárdenas, según informaron desde la ONCE. Éste vendió un total de diez cupones con premio a las cinco cifras, cada uno agraciado con 35.000 euros, en este municipio. Cárdenas, que se mostró muy satisfecho, es vendedor de la ONCE desde el año 1999 y los afortunados compraron los cupones en la plaza principal del pueblo, denominada la plaza de la Constitución.

En general, este sorteo ha dejado premios en seis provincias andaluzas, siendo Jerez de la Frontera la población más agraciada con 27 cupones, con 35.000 euros cada uno, y 945.000 euros en premios en la pedanía de Guadalcacín, dos días después de que la ONCE repartiera en Jerez cerca de 2,3 millones en el sorteo del domingo. Otros 70.000 euros se han repartido en Loja.