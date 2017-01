Ronda vive la mayor nevada en 50 años

Cuando en la noche del miércoles comenzó a nevar intensamente en Ronda, era previsible pensar que la ciudad del Tajo se levantaría al día siguiente cubierta de blanco, pero no tanto. La nevada que se ha registrado ha pasado a la historia en la localidad que no recuerda un manto de tales características desde hace casi 50 años. “Es impresionante, sabía que iba a nevar pero no tanto...”, comentaba uno de los vecinos que no han podido acudir a trabajar en esta jornada ante la imposibilidad de conducir por el espesor que se acumuló en las calles.

Y es que la nieve ha dejado colapsada a Ronda y aislada, ya que todos los accesos por carretera han quedado cortados, durante buena parte de la mañana. Ha sido necesario el uso de cadenas y las máquinas han trabajado retirando la nieve acumulada y echando sal. En este sentido, el concejal de Obras del Ayuntamiento rondeño, Francisco Márquez, explicó que hasta última hora de esta tarde la plantilla de operarios municipales continuará trabajando, echando horas extras. En el casco urbano operan dos tractores y tres retroexcavadoras y ha sido necesario el rescate de vehículos que han quedado atrapados, sobre todo en zonas con pendientes.

La prensa diaria no ha llegado a Ronda, el correo se ha repartido más tarde, muchos comercios y otras empresas no han abierto sus puertas o lo han hecho, igualmente, más tarde, cuando sus propietarios, sobre todo los que no viven en el centro, han conseguido desplazarse hasta los negocios. Tampoco han circulado autobuses, ni urbanos, ni interurbanos.

Los niños y jóvenes tampoco han asistido a clase y, pese a la situación, apenas se han registrado incidentes. El Parque de la Alameda del Tajo se ha cerrado con el fin de prevenir accidentes por la caída de ramas de los árboles. En las carreteras, la que proviene de Sevilla sufrió importantes problemas y un camión quedó atravesado en la calzada, dificultando la circulación que posteriormente quedó prohibida por la nieve.

Desde esta mañana son cientos de rondeños los que se han lanzado a las calles para hacer muñecos de nieve, tirarse bolas y fotografiarse con un paisaje blanco, propio de la estación en la que estamos. Se prevé una mayor afluencia de público ya que ha salido el sol y la alerta naranja por nevadas quedó desactivada a las 15.00 horas.