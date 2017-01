¿Cuánta nieve ha caído en Ronda?

No hay ninguna duda de que ha nevado mucho en la provincia, pero para comparar esta situación con otras anteriores y establecer su importancia hay que ir a los datos oficiales. Pues bien, tanto la Red Hidrosur, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, como Aemet, coinciden en establecer una marca de 16,4 centímetros de nieve acumulada, que no es poco. En cualquier caso, desde el Centro Meteorológico reconocen que no se puede descartar que se haya recogido más cantidad en otros enclaves, como en Yunquera, y en puntos que no estén controlados por nivómetros validados metrológicamente. En Los Reales de Sierra Bermeja han sido siete centímetros, según Hidrosur.

De acuerdo a este registro, con la ayuda de las estadísticas históricas de ambas instituciones, se pueden establecer dos referentes. El más cercano es el 10 de enero de 2010, una fecha histórica porque nevó y cuajó en Pizarra, a sólo 100 metros de altitud. En aquella fecha se recogieron entre 16 y 18 centímetros en Ronda, 30 en Estepona y 57 en Grazalema, por lo que hubo más acumulación que ahora, según el jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga, Fausto Polvorinos.

El segundo referente es el 26 de noviembre de 2008, cuando las circunstancias fueron muy parecidas a las de ayer, ya que el frente de levante entró por el mar de Alborán hacia el interior. Ésta fue muy poco importante en Ronda, pero muy copiosa en el Valle del Guadalhorce, con 28 centímetros en Álora. Se recogieron 23 centímetros en Alpandeire y 6 en la capital rondeña.

A partir de esta noche las nevadas más importantes se trasladan a la comarca de la Axarquía, aunque con una cota más alta, entre 700 a 800 metros, primero, y luego a partir de 1.000, por lo que previsiblemente sólo afectará a las sierras de Tejeda y Almijara. En el resto de la provincia y la capital, las temperaturas irán subiendo de manera escalonada, a razón de un grado más o menos por día, hasta el miércoles próximo, cuando se normalizarán por completo.