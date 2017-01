Reparan la calefacción de un instituto en Ronda que no funcionaba desde septiembre

Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IES) ‘Gonzalo Huesa’ de Ronda por fin tienen calefacción. Y es que estos estudiantes, más de medio millar, y la plantilla de docentes y otros trabajadores del centro educativo, venían sufriendo, prácticamente desde principios del presente curso, desde septiembre, la avería del sistema que permitía calentar las instalaciones, una situación que, dada la climatología propia de la ciudad del Tajo, más aún en invierno, había convertido en un infierno, paradójicamente, la asistencia a las aulas durante estos pasados meses, dificultando afrontar con normalidad y en las condiciones que requiere, la tarea de formar y formarse. De este modo, fueron los padres y los profesores los que dieron la voz de alarma, ya que los jóvenes asistían cada mañana al instituto literalmente forrados con abrigos, gorros, bufandas y demás prendas contra el frío e, incluso, mantas, con el fin de soportar las bajas temperaturas que azotan a Ronda y, en general a los pueblos de la Serranía, en esta dura estación del año.

La indignación de los afectados también fue trasladada al Ayuntamiento, a la alcaldesa, Teresa Valdenebro, y a la edil de Educación, Laura Marín, que dieron parte al Gobierno andaluz, sobre el que recae la competencia en esta materia, del problema. Finalmente, desde la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, que encabeza Patricia Alba, se anunciaron los trabajos de mejora con un inversión de alrededor de 65.000 euros. Éstos ya han finalizado en estos días y se han llevado a cabo mediante la Agencia Pública Andaluza de Educación, consistiendo en «la sustitución de la caldera por otra nueva, en la reforma de la sala de la caldera y el reemplazo del depósito de gasoil, así como de todos los calefactores por otros de mayor rendimiento». Desde Educación también explicaron que se han añadido más calefactores en determinadas zonas de este instituto de la ciudad del Tajo.

«Se ha procedido a la sustitución parcial de calefactores por otros de mayor rendimiento y la revisión de la instalación existente para garantizar su pleno rendimiento», añadieron.

antequera Casi 80 niños sin quedan sin clase Seis aulas de Educación Infantil del colegio público Reina Sofía de Antequera volverán hoy a la normalidad, tras solventar ayer el problema de calefacción por falta de combustible desde este lunes, lo que provocó que setenta y cinco alumnos se ausentaran ayer de clase por el frío. El pasado viernes se acabó el propano que habilita la caldera de estas clases que acogen a 150 niños, sin rellenarse hasta ayer por la tarde, porque la empresa suministradora Gasindur exigía la hoja de encargo del pago del combustible, antes de proporcionarlo, según fuentes del centro y del Ayuntamiento. El 16 de diciembre, la empresa suministradora avisó al colegio que tenían solo un 27% de reserva. Para ello, exigían que el Consistorio les mandara la aprobación para el pago de la factura, que les llegó este lunes, pero hasta ayer no vinieron a reponerlo.

El pasado martes, coincidiendo con el final de los trabajos de remodelación, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, acompañado por la concejala de Educación, visitó las instalaciones para supervisar la actuación realizada que ha sido sometida a un período de pruebas.

Cabe recordar que el malestar de los padres creció puesto que el arreglo de la caldera y el resto de la instalación se comprometió para el mes de diciembre, coincidiendo con las vacaciones de Navidad de los adolescentes, pero el retraso en el mismas motivó que éstos tuviesen que acudir a las aulas aún con mantas, entre otros, en el inicio del segundo trimestre. «Están pasando mucho frío y mi hija dice que hay profesores que no quieren que tenga el chaquetón puesto cuando hay exámenes. Han pensado en llevar estufas, pero tampoco les dejan», denunció una madre de una alumna en las redes sociales, al respecto. Otra insistió: «Están en clase con los plumas puestos, muy incómodos ya que no se pueden ni mover», aseguró. «Hoy al llegar a casa mi hijo me dicho que se estaba mejor en el patio que dentro de clase... qué frío no habrá pasado», concluyó otra madre. Los progenitores con sus hijos en este centro, un instituto bilingüe que ofrece los servicios de transporte escolar y comedor e imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior, han barajado en este tiempo llevar a cabo movilizaciones con el fin de presionar a la Junta, unas acciones que, afortunadamente, no han sido necesarias. Hay que destacar que precisamente ayer la ciudad del Tajo vivió una de las jornadas más frías en lo que va de invierno, debido a la ola de frío que azota al país. La caída de las temperaturas propició una intensa nevada, sobre todo al cierre de este periódico.

Por otro lado y en materia de Educación, la Junta comunicó recientemente al colegio concertado Fernando de los Ríos la eliminación de una de sus dos líneas de Educación Infantil de cara al próximo curso, por la disminución en el número de alumnos, un hecho que ha despertado también malestar en la comunidad educativa y en el centro que ha pedido al Consistorio que medie para que la unidad se mantenga.