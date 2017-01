La última comedia de María Casal llega al Teatro Vicente Espinel de Ronda

'Te he dejado un pollo en el horno' es el título de la última comedia que llega al Teatro Vicente Municipal Vicente Espinel de Ronda este sábado, 14 de enero. Se trata de una divertida obra de la actriz y autora teatral María Casal, que llega a la ciudad del Tajo dentro de una gira nacional iniciada el pasado 17 de noviembre y que abarca varias ciudades. Junto a María Casal, Marisol Rolando y María José del Valle completan el trío de artistas protagonistas de un montaje que cuenta hasta un total de 11 historias divididas en cuatro obras breves y siete monólogos.

La compañía define 'Te he dejado el pollo en el horno' como «una comedia femenina, simplemente porque somos mujeres». «Sacamos, no sé si lo peor, pero sí lo más divertido de nosotras. Once situaciones disparatadas en las que, sin embargo, nos reconocemos», afirman. Una entrevista imposible en la radio, una cómica desatada, dos mamarrachas que no se dan cuenta de que lo son, una mujer tan lista tan lista que al final no sabe lo que dice, una superheroína, una ladrona, un bicho malo que vive en internet o un acto final que viene del futuro lejano. Son algunos de los hilos argumentales en torno a los que gira este espectáculo, que comienza a los ocho de la tarde y cuenta con unos 80 minutos de duración.

Desde la organización destacan el humor «a veces sencillo, en ocasiones surrealista, pero siempre rápido y fulminante». «Nuestros más oscuros pensamientos al servicio de la risa: tres látigos ingeniosos que te darán la paliza más traviesa y pícara que nos permite nuestra voz», añaden. El libreto ya ha sido representado con éxito en Madrid o en Alpedrete y la de la ciudad del Tajo será su primera escenificación en Andalucía. También se han anunciado funciones en Estepona, en Motril, en Picassent y en Santa Pola.