Ronda salda una deuda histórica con la apertura del nuevo hospital

En plenas protestas en media Andalucía en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes en esta materia, hoy en las capitales de varias provincias andaluzas, incluida Málaga, tras la convocatoria del colectivo Marea Blanca, Ronda está a punto de dar un salto en la calidad de la asistencia sanitaria y de saldar una deuda histórica con la apertura del nuevo hospital que se sitúa junto a la carretera a San Pedro de Alcántara. Las instalaciones, que han supuesto un desembolso de casi 50 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, entrarán en funcionamiento pasado mañana, el martes, con las consultas de cinco especialidades: Cirugía General, Dermatología, Anestesia, Ginecología, Obstetricia y Pediatría. Será entonces cuando el esperado centro atienda a sus primeros pacientes, más de 20 años después de que se gestara la necesidad de reivindicar un nuevo hospital para la comarca natural de la ciudad del Tajo, que se extiende también por las provincias de Cádiz y Sevilla, y ante las deficiencias que ya presentaban las actuales instalaciones, el Hospital Comarcal.

Años de retraso para mejorar la sanidad pública en Málaga El proyecto del nuevo hospital de Ronda, cuya puesta en funcionamiento se prometió, inicialmente, para 2012, ha sufrido importantes retrasos, pero no ha sido la única actuación en esta materia en la provincia. Cabe recordar que el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Guadalhorce abrió el pasado mes de junio con las consultas externas de ocho especialidades, con ocho años de retraso. Con una inversión de casi 31 millones, se anunció para 2008. Y en la Costa del Sol, el Hospital de la Costa del Sol, sigue a la espera de que se reinicien los trabajos de ampliación de las instalaciones que se paralizaron en septiembre de 2008.

Las voces en pro de la nueva infraestructura se materializó en 1999 cuando la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía se pronunció a favor. En 2001, ésta aprobó la construcción del nuevo hospital de Ronda y hasta aquí, una larga batalla ganada, pero no la guerra puesto que la edificación del complejo no ha estado exenta, ni mucho menos, de vaivenes. La primera piedra, por parte de FCC Construcción, se puso en octubre de 2008 y entonces se fijó un plazo de ejecución de 42 meses. La obras se paralizaron por falta de disponibilidad presupuestaria y no se reiniciaron hasta finales de 2014. El proyecto inicial no contempló las dotaciones de agua, luz y saneamiento, entre otras; y 2016, se finalizaron los trabajos, tras lo que el Ayuntamiento rondeño concedió la licencia de primera ocupación y Endesa procedió al enganche a la red eléctrica. Ello ha permitido que se inicie el traslado, desde el actual hospital, una mudanza que el Gobierno andaluz prevé terminar a principios de abril, cuando la infraestructura estará, previsiblemente, funcionando a pleno rendimiento, prácticamente cinco años después de la primera fecha que se anunció, 2012. Los retrasos del proyecto, el de mayor inversión en mucho tiempo en la comarca, ha motivado gran malestar entre los vecinos, sobre todo ante los distintos compromisos en cuanto a la apertura dados por la Junta que se han ido incumpliendo. Incluso, se creó la ‘Plataforma nuevo hospital ¡¡ya!!’ que viene denunciando «deficiencias».

Casi triplica al Comarcal

Éstas, si existen, saldrán a la luz cuando el nuevo hospital de Ronda eche a andar. Serán más de 700 profesionales, la plantilla del Hospital Comarcal, los que atenderán a alrededor de 85.000 personas de la comarca natural, de 39 municipios, incluidos Ubrique, Algodonales y Zahara de la Sierra, en la provincia gaditana. Las instalaciones casi triplican a las actuales, al contar con 37.800 metros cuadrados frente a 13.500; y duplican el número de habitaciones, en hospitalización convencional (de 73 a 152). En el nuevo hospital, todas serán individuales, mientras que en el Comarcal, hay 55 dobles y 18 simples, por lo que habrá 24 camas más.

El Hospital de la Serranía de Ronda, como se denominará, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, tendrá siete quirófanos (uno más que el actual hospital), tres paritorios (uno más) y 34 puestos de hospitalización polivalente, 57 consultas externas, frente a las 33 de Hospital Comarcal, 15 box de Urgencias (siete en el actual hospital) y 18 de Observación (en el actual hospital, diez).

En la planta baja se ubicarán consultas externas, diálisis, atención a la ciudadanía, dirección y área administrativa, entre otros; en la primera plantas, consultas externas, rehabilitación, gimnasio, área de pruebas diagnósticas, urgencias, con acceso externo, radiodiagnóstico, laboratorio y cocina, entre otros; en la segunda planta se localizarán áreas de hospitalización médica y materno-infantil, UCI, farmacia, mortuorio y lencería, entre otros;y en la cuarta, las áreas de hospitalización polivalente y quirúrgica, áreas quirúrgica y de partos, entre otros.