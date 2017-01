Ronda reanudará la tramitación del proyecto de la pasarela en el fondo del Tajo

La construcción de una pasarela en el fondo del famoso Tajo de Ronda, al estilo del Caminito del Rey, salvando, lógicamente, las distancias entre uno y otro, se anunció a bombo y platillo en 2014, pero el proyecto, que ha generado grandes expectativas en el sector turístico y, en general, entre la población, se enquistó, tras la petición, por parte de la Junta de Andalucía, de un plan director. Ahora, el Consistorio tiene previsto reanudar, casi un año después (el requerimiento se hizo en febrero de 2016), la tramitación para hacer realidad la infraestructura que se llegó a presentar en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid como uno de los reclamos más importantes de Ronda en el futuro.

Según indicó la alcaldesa, Teresa Valdenebro, la redacción del citado plan director se iniciará próximamente, gracias a las contrataciones que se llevarán a cabo por parte del Ayuntamiento con fondos de la Junta de Andalucía, con alrededor de 1,2 millones de los planes destinados a desempleados mayores y menores de 30 años. «En cuanto tengamos el plan director, presentaremos el proyecto a la Diputación», indicó la regidora. El Consistorio, en general, dará trabajo con este dinero, al que sumarán otros 200.000 euros, aproximadamente, de procedencia municipal, a casi cien personas.

Cabe recordar que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se comprometió a retomar la financiación de la pasarela, cuando el proyecto contase con el visto bueno de la Junta. El ente supramunicipal concedió al Ayuntamiento alrededor de 300.000 euros, que éste tuvo que devolver al requerir la Junta el plan director y no cumplirse los plazos del proyecto. Los hechos motivaron un fuerte enfrentamiento político entre el PP, que gobernaba entonces en minoría en la ciudad, y el PSOE, en la oposición. Y es que ya se estaba fraguando la moción de censura que presentaron poco tiempo después, a principios de marzo, los socialistas, el PA e IU contra los populares, para desbancar a la ex regidora María de la Paz Fernández del sillón de la Alcaldía. El PP acusó a la Junta de frenar el proyecto, mientras que ésta argumentó que la tramitación no estaba completa y se había presentado fuera de plazo, coloquialmente, que el Ayuntamiento no había hecho los deberes.

El Gobierno andaluz pidió, entre otros, el uso de materiales acordes con el entorno natural de la garganta del río Guadalevín, con el fin de minimizar el impacto visual de la infraestructura; y evitar, por ejemplo, la urbanización de los caminos de la zona con los que conectaría la pasarela, creando un circuito que ofrecería una imagen distinta de Ronda, sobre todo del Tajo y del Puente Nuevo, desde abajo.

500.000 visitas al año

La pasarela, en base al proyecto inicial, contempla una longitud de cerca de 330 metros y, según las estimaciones del Ayuntamiento, de hacerse realidad, entraría por la puerta grande en el ranking de los monumentos más visitados de Ronda, entre los que se sitúan el Puente Nuevo y la histórica plaza de toros, que gestiona la Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR). En este sentido, los números hablan de en torno a 500.000 visitas al año.

Por otro lado, la infraestructura ya contaba con el visto bueno de la consejería de Medio Ambiente, de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que pidió modificar algunos aspectos como la altura de la pasarela sobre el cauce del río Guadalevín, por motivos de seguridad.

La pasarela vendría, igualmente, a poner en valor la zona de los Ochos Caños, en la barriada de Padre Jesús, y, en cierto modo, a ordenar la afluencia de visitantes al paraje del Tajo. Éstos transitan por algunas zonas que no están habilitadas para ello, con el consecuente peligro que esto supone. Al respecto, hay que destacar que el Tajo también está a la espera de ser declarado Monumento Natural por la Junta, lo que ésta anunció para principios de 2017.