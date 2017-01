TEJERINGOS PARA CABALLOS

Para apreturas de calles, la de la nuestra mayor, la de la Bola, ya de por sí en todo tiempo y estación colmada, pero que, para más estrechuras, de ver es cómo se angosta y reduce a su paso por la churrería de Juan Alba, tan a rebosar de parroquianos a cualquier hora de la mañana de cualquier día, festivo o no, que pocas veces ceden algo en su constante asistencia, a no ser que los cielos digan a enfurruñarse de verdad, que hasta ellos suelen hacerlo.

En días de suyos tan lastimosos, como suelen ser los presentes, en los que se estiran los dineros hasta más allá de lo imaginable, habrá que preguntarse la razón por la que, con frío o calor, con levante o sin él, se apaña Juan para tener hasta arriba su negocio, con clientes que pacientemente esperan un asiento vacío para ocuparlo. Obvio es que, como en todo comercio, las de ganar llevan los que sus productos lucen por fundamentos tan esenciales como suelen ser la baratura y la calidad; pero si, además, los precios permiten poco margen de ganancia, como suelen ser los churros, no habrá que partirse las entendederas para entender que otras circunstancias abogan a favor de esos llenos a rebosar de su concurrido bar.

Con referencia a los antiguos puestos de tejeringos, cuando así se los nombraba y nada más que un portal ocupaban, y algo más artesanal que ahora era su fabricación, aunque no mucho ha cambiado, porque parecido utensilio es el que sigue vomitando blancas ruedas en su camino a la sartén, uno recuerda el último de ellos que existía por el centro de la ciudad, en las primeras viviendas del segundo tramo de la calle Sevilla. Y hablo del último, pues lo cierto en que hubo unos años en los que, con un cierto desahogo económico, y al igual que el pan con aceite, se tuvo a menos comerlo en los desayunos, por lo que prácticamente desaparecieron. Nada que ver con aquellas décadas en las que ambos cumplían con misión tan diversa y digna como la de ser económicos, nutritivos y de la tierra, que poco más se podía pedir en tiempos tan precarios y de tanta necesidad como fueron los interminables de nuestra posguerra.

Sin embargo, más que toda esa loa que dedicamos al uso y supervivencia de comidas tradicionales serranas, lo que sí nos llena de admiración es, en su negocio, aparte de procurar trabajo a hijos y familiares y de cuadrar su contabilidad, el empleo que hace Juan del dinero sobrante, que, tenemos entendido, no tiene otro fin que el de rescatar razas ya desaparecidas o en trance de perderse de animales autóctonos, con preferencias de caballos, pero también de burros, toros, cerdos y de no sé cuántos más que, durante centurias, fueron habituales en nuestros campos y que un progreso, que no siempre es tal, sino, en ocasiones, destrucción, mandó a los cielos donde moran las infinitas razas que si siempre poblaron nuestros suelos, en ellos ya no estaban.

Vasto y edénico campo de experimentación, para esos fines, es La Algaba, cuya titularidad comparte Juan Alba con otro Juan, del que otro día hablaremos. No mucho cabe decir, por demás, de las virtudes de una finca de la que, con todo merecimiento, crónicas y libros ya se han ocupado en abundancia, tanto de sus actividades como de su fantástica belleza natural. Sí, de pasada, insistir, ya que en ocasiones privilegiados espectadores fuimos, que no tienen igual sus auroras y atardeceres, a los que dotan de un aura singular olivos, encinas, alcornoques, dehesas y cumbres cercanas, y, por no extendernos en demasía ahora, toda esa manada de variopintos ejemplares de razas que, con el denodado esfuerzo, la ilusión e ingenio que anteriormente referíamos, se trata de sacar de un penoso y largo olvido, para que no se extingan. Con todo lo dicho, no sé si cabría hablar de unos tejeringos prodigiosos, los de Juan Alba, por todo lo que dan...