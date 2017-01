El C. D. Ronda buscará comenzar el año con su cuarta victoria consecutiva en casa

El Club Deportivo Ronda intentará este domingo, a las 12.00 horas, sumar su cuarta victoria consecutiva como conjunto local frente a un rival complicado que actualmente ocupa la quinta posición en el Grupo II de la División de Honor Andaluza, el Estudiantes de Almería. Los rondeños vienen de encajar una nueva derrota (3-0) a domicilio frente al Arenas de Armilla en tierras granadinas. El partido del pasado domingo quedó resuelto prácticamente en los primeros cuarenta y cinco minutos, después de que los de Miguel Ángel Morales no lograsen impedir las envestidas del conjunto local que logró batir a Francisco Alcázar, portero rondeño, en tres ocasiones. Isidro Lásaga adelantaba a los granadinos en el minuto quince del encuentro tras rematar de manera impecable un saque de esquina bien ejecutado. Unos minutos después, en el 29, Adrián Pérez aprovechaba un despiste de los nuestros para añadir más ventaja en el marcador y ya en los últimos compases del primer tiempo, Jorge Molina, establecía el definitivo 3-0 que mandaba al túnel de vestuarios a los jugadores rondeños desmoralizados por el resultado adverso al que ya hacían frente. La segunda parte transcurrió de manera tranquila sin demasiadas llegadas a las áreas manteniendo el Armilla el control del partido a lo largo de toda la contienda.

A pesar de la derrota, el C. D. Ronda se mantiene en la penúltima posición de la tabla tras los tropiezos de sus principales rivales en la lucha por la permanencia. El Comarca del Mármol y Atlético Monachil caían por el mismo resultado (0-2) frente al Estepona Fútbol Senior y el C. D. Villacarrillo, respectivamente. Igualmente la Cañada Atlético y el Oriente perdían sus encuentros, 1-0, frente al Atlético de Porcuna y el U. D. C. Pavía. El Tiro Pichón ha descansado esta semana por lo que tampoco ha sumado puntos.

El encuentro de esta semana es una nueva final para los rondeños en el que solo vale la victoria si quieren salir de los puestos de descenso que actualmente se encuentran a cinco puntos. No va a ser tarea fácil. Enfrente tendrán al Estudiantes de Almería que está completando una fantástica temporada lo que les sitúa en la quinta posición del campeonato con 29 puntos. Además, los almerienses vienen de ganar la semana pasada en casa al Torreperogil, actual segundo clasificado por detrás del todopoderoso Villacarrillo. A todo esto hay que sumar que el conjunto dirigido por Israel Polo, tan solo ha perdido dos partidos fuera de casa en lo que llevamos de competición, frente al Atlético Porcuna y el Linares Deportivo B, ambos en el mes de octubre del pasado año. Los almerienses tratarán de incrementar la buena racha que mantienen desde el pasado 27 de noviembre cuando fueron derrotados por el Juventud de Torremolinos, actual tercer clasificado y siguiente rival de los rondeños el próximo día 15 de enero.

Bajas en el equipo contrario

Cabe destacar que los visitantes llegan con dos bajas importantes, una en la delantera, Darius Sicoe, que por acumulación de tarjetas se pierde el encuentro de esta jornada, y otra, en la zaga defensiva. Se trata de Juan José Padilla, uno de los jugadores veteranos del equipo que a sus 29 años se ha convertido en uno de los estandartes del conjunto rojillo.

Por su parte, los de Miguel Ángel Morales intentará incrementar su racha favorable en casa por la cual han vencido en los últimos tres enfrentamientos celebrados en nuestro estadio. Los rondeños no pierden jugando como locales desde el pasado 6 de noviembre cuando cayeron por la mínima ante el Estepona. Ese es el objetivo principal, hacer de la Ciudad Deportiva un fortín donde sea imposible puntuar. Para demostrarlo el Ronda tiene dos oportunidades seguidas ya que tanto este domingo, como el siguiente, los blanquiazules jugarán como locales coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta donde los rondeños deberán mejorar sus números de la primera parte, con solo trece puntos en 18 jornadas. Esto ha llevado al conjunto decano de la provincia de Málaga a situarse en la penúltima plaza de la clasificación.

El Ronda no podrá contar tampoco el domingo con Pablo Domínguez que cumple su último partido de sanción con los que fue sancionado por parte del comité de competición.