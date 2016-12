Cortes de la Frontera pide ayuda para resolver sus problemas económicos

Cortes de la Frontera lanzó ayer una llamada de auxilio a las administraciones para resolver sus problemas económicos. Trabajadores, a los que el Ayuntamiento adeuda nueve nóminas, además de una paga extraordinaria a los funcionarios (diez cuando acabe este mes y otra paga extraordinaria en el caso del segundo colectivo, alrededor de un millón de euros); la Corporación municipal, encabezada por el alcalde José Damián García; vecinos en general; y los diputados provinciales José Antonio Torres y Rosa Galindo, entre otros representantes políticos, leyeron ayer un manifiesto en la plaza del Consistorio, en el que pidieron ayuda a la Diputación, a la Junta de Andalucía y al Estado, a fin de dar solución al bloqueo que sufre la administración local desde hace varios años. «El pueblo de Cortes no quiere dar lástima. Se encuentra ahora, puntualmente, en una mala situación económica, pero puede salir de ella con sus propios recursos, solo que es necesario más tiempo del que pueden soportar nuestros proveedores y trabajadores sin cobrar», expresó el regidor y añadió: «Pedimos ayuda extraordinaria a las tres administraciones, que deben velar por el buen funcionamiento y la buena gestión económica de los ayuntamientos de Málaga, Andalucía y España», dijo.

En concreto, el municipio demandó a la Diputación que «cumpla con los tres puntos que se aprobaron en el pleno del 18 de julio, tanto en la búsqueda de un camino legal hacia una ayuda extraordinaria suficiente para nuestro pueblo, como en la constitución de dos mesas provinciales». Cabe recodar que dicho acuerdo fue aprobado en la Diputación por unanimidad y que ésta, en sus presupuestos, ha dado luz verde a una ayuda de 500.000 euros destinada a municipios con problemas económicos. Al respecto, hoy está prevista una reunión.

A la Junta, García reclamó que «las condiciones que permitan acceder a ese plan (aprobado para los pueblos con mala situación económica) no excluyan a ningún municipio»; y al Estado «que se abra la vía para acceder a una ayuda extraordinaria para el pago de nóminas».

«¿Tiene que ocurrir una desgracia para que vean el problema que hay en Cortes?», preguntan los empleados

«Me deben 10.000 euros»

La cara más amarga de la situación del Ayuntamiento de Cortes la viven, desde 2012 que comenzaron los impagos, los trabajadores de esta administración, hoy en día, alrededor de 60 entre funcionarios y laborables. La situación está generado problemas de salud entre los afectados que sobreviven «con las ayudas de los familiares, acudiendo a los bancos, trabajando fuera del horario...», explicaron. «¿Qué tiene que ocurrir una desgracia para que vean el problema que hay en Cortes?... estamos muy, muy mal... ¿hasta dónde va a llegar esto?, ¿no hay ninguna administración que lo solucione?», indicó un empleado que dijo tomar tranquilizantes. Otro llamó la atención sobre la Navidad: «A esto no se le ve salida... llegan unas fiestas como estas y no tienes un puto duro. Nosotros somos los que estamos tirando del Ayuntamiento, vamos a trabajar todos los días sabiendo que no vamos a cobrar», expresó. Su compañero añadió: «Vamos a Málaga y no nos escuchan... a mí me deben 10.000 euros... yo no tengo otros ingresos», terminó. Vecinos reclamaron una auditoría para conocer el estado económico del Ayuntamiento y que «se busquen responsabilidades» sobre las causas que han llevado a esta situación municipal.