Un vecino de Ronda compra tres décimos del Gordo en Madrid

El sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional prácticamente pasó de largo, que se sepa, por la Serranía de Ronda, a diferencia de otros años en los que dejó cuantiosos premios, incluido el Gordo. No obstante, un vecino de la ciudad del Tajo sí se ha llevado un buen pellizco al resultar agraciado con tres décimos del Gordo, del 66.513, vendido íntegramente en Madrid, según explicó el afortunado a este periódico. Éste, no obstante, quiso mantenerse en el anonimato. Dos de los décimos se los quedó él, mientras el tercero lo regaló. «Aún no me lo creo, no sé qué voy a hacer con el dinero», explicó, visiblemente emocionado. No quiso aparecer en una fotografía, pero sí mostró los décimos.

Según confesó, tuvo que parar en una venta cercana, en noviembre, para ir al baño cuando iba en carretera. «Paré cinco minutos, compré una botella de agua y vi el número, siempre juego el 13», manifestó. En 2009, este vecino también fue tocado por otro premio.

El pasado jueves, los propietarios de los despachos en el municipio se mostraron satisfechos por las ventas y explicaron que han vendido la terminación del 13, la del Gordo, que salió tarde de nuevo, por lo que han repartido 120 euros al décimo.

En el resto de la provincia de Málaga, el segundo premio, el 04.536, que se cantó a las 11.21 horas de la mañana, repartió un total de 9.750.000 euros en las siguientes localidades: Fuengirola (la más afortunada, ya que se repartieron 6,5 millones); Estepona, Marbella, Mijas, Vélez-Málaga, Manilva (Sabinillas), Antequera, Alfarnate, Torremolinos y la capital.

De los cuartos premios, el 59.444, el primero de los grandes premios que se cantó en el sorteo, dejó 20.000 euros en el despacho ubicado en la calle Valle de Abdalajís de la capital. Por su parte, del otro cuarto, el 07.211, se vendió un billete (diez décimos) en Alhaurín de la Torre, en la administración ubicada en la plaza de San Sebastián.

De los quintos, a las 10.15 horas se cantó el 22.259 que dejó un total de 24.000 euros en la provincia, repartidos por la administración ubicada en la avenida de Andalucía de Torre del Mar, en el despacho de la avenida Antonio Machado de Benalmádena Costa, en el de la avenida de la Luz número 19 de la capital y en el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga.

Respecto al 19.152, dejó 30.000 euros. Un décimo se vendió en la administración ubicada en la avenida de Las Angustias de Torre del Mar; dos en la capital, uno en el despacho de la calle Santa Marta y otro en la carretera de Coín, 76; uno en San Pedro de Alcántara, en la avenida Pablo Ruiz Picasso; y otro en Fuengirola, en el Pasaje La Camboria.

Por último, el último premio que dejó algo en la provincia fue el 60.272, el sexto de los ocho quintos premios del sorteo. Fueron en total 12.000 euros de sendos décimos, uno vendido en la calle Almería número 55 en la zona de El Palo de la capital y otro en Torrox, en la avenida del Faro.