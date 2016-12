NN GG pide que se abra la sala de ordenadores de la nueva biblioteca

El secretario de Nuevas Generaciones (NN GG) del PP en Ronda, Ángel Martínez, pidió el pasado jueves al Ayuntamiento de la ciudad del Tajo que abra la sala de ordenadores de la nueva Biblioteca Comarcal 'Adolfo Suárez', un espacio que cuenta con 18 equipos y que permanece cerrado. Según dijo Martínez, han sido distintos usuarios los que ha mostrado su malestar por esta situación, sobre todo estudiantes del municipio. «Medio año después de la apertura de esta biblioteca, no se le ha dado solución a este problema. Dice la alcaldesa (refiriéndose a la regidora Teresa Valdenebro) que no hay personal para ponerla en marcha... quiere poner una persona a dar vueltas, si no se fía de los jóvenes rondeños, que ponga una cámara», manifestó el popular, al tiempo que insistió en que este problema «tiene fácil solución».

Martínez, en la misma línea, también pidió al Ayuntamiento que abra los festivos por las tardes la biblioteca, ya que son muchos los estudiantes, de cara a la Navidad, que la usan para preparar sus próximos exámenes.

Martínez estuvo acompañado en Ronda por el vicesecretario regional de NN GG en Andalucía, Enrique Rodríguez, quien dijo que el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) solo destinará a la localidad 6.000 euros el próximo año.

Por otra parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ronda, María de la Paz Fernández, se hizo eco del malestar del colegio Fernando de los Ríos, al que se ha comunicado la eliminación de un módulo de Educación Infantil por parte de la Junta ante la bajada en el número de alumnos. Fernández pidió una solución y la mediación del Ayuntamiento.