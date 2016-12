«En San Pedro todos los que forman parte del club reman en la misma dirección y en Ronda no»

Hablar de Miguel Ángel Guerrero Sierra en Ronda es sinónimo de madurez, honestidad y compromiso. Conocido por todos con el sobrenombre de Faucho, el lateral diestro de 28 años formó parte de la última generación de oro del fútbol rondeño, aquel equipo que bajo la batuta del arriateño David Sánchez y junto a compañeros como Chikini, Cone, Víctor Jiménez, Pablo Anaya o Alfonso Molina estuvo a las puertas de conseguir el ascenso a División de Honor en la temporada 2007/08, en la mejor campaña de un equipo de la ciudad del Tajo en categorías de base en la historia.

En aquella época su rol fue más secundario que en la actualidad, pero desde entonces su progresión ha sido la más ascendente de aquella hornada de promesas sobradas de cualidades. Fue consolidándose poco a poco en el primer equipo del C. D. Ronda a base de trabajo hasta convertirse en indiscutible capitán, en la referencia dentro y fuera del vestuario. Un jugador diferente, un líder de los que no hacen ruido, que vive ahora su primera experiencia lejos de su ciudad, en las filas de la U. D. San Pedro.

En el equipo rojinegro también se ha convertido en fijo desde su llegada, destacando por su polivalencia en los once partidos que ha disputado hasta el momento. Pero con los costasoleños se está destapando como rematador, ya que pese a jugar en posiciones defensivas ha logrado marcar en las tres últimas jornadas.

-¿Cómo surgió la opción de firmar por la U. D. San Pedro?

-A comienzos de verano recibí una llamada del míster, Salvador Gambero 'Boris', preguntándome por mi situación en el C. D. Ronda y diciéndome que quería contar conmigo. En principio les dije que no y decidí quedarme en mi ciudad. Después de todos los problemas de comienzos de temporada me volvieron a llamar para comunicarme que seguían contando conmigo. Y ahí es cuando decidí cambiar de aires y aceptar la propuesta.

-¿Le costó decidirse a abandonar su ciudad?

-La verdad es que sí. Me costó en cuanto a lo personal, porque mi familia no veía muy claro lo de tener que coger el coche y bajar a la Costa del Sol todas las semanas. Y en lo deportivo tenía la duda de cómo iba a adaptarme, a lo que se unía la situación tan negativa que estábamos viviendo en esos momentos en el C. D. Ronda.

-¿Cómo valora la integración en su nuevo club y cómo se está sintiendo?

-Magnífica. Desde el primer día me hicieron sentirme como uno más, tanto el cuerpo técnico como la plantilla. Conocía a algunos jugadores con los que incluso había coincidido en Ronda. Me siento muy valorado y querido y creo que la decisión que tomé en su día fue la acertada y estoy disfrutando al máximo de la experiencia de jugar en categoría nacional fuera de mi casa.

-¿Qué aspiraciones tiene la U. D. San Pedro de cara a esta temporada?

-El objetivo prioritario es la permanencia. Hay jugadores muy jóvenes en la plantilla y creo que de aquí a unos años sí es posible el que peleemos por la clasificación para las eliminatorias de ascenso.

-¿Qué diferencias observa entre la U. D. San Pedro y el C. D. Ronda en la anterior campaña?

-Creo que la U. D. San Pedro lleva muchos años trabajando con unas ideas muy claras desde los escalafones inferiores hasta el primer equipo, que es donde realmente se refleja todo el trabajo del club. Y eso es lo que le lleva faltando al C. D. Ronda desde hace unos años: ideas claras y estabilidad. En San Pedro todos los que forman parte del club reman en la misma dirección y en Ronda no pasa eso.

-¿En qué posiciones lo está utilizando su entrenador?

-Normalmente juego como lateral derecho, que es mi posición natural. Pero también he actuado en la izquierda e incluso más adelantado, como extremo, en varios partidos.

-Lleva el 25% de los goles de su equipo, al que llegó con el campeonato ya iniciado. ¿Sorprendido por su alto rendimiento goleador?

-La verdad es que sí. Estoy bastante sorprendido porque nunca había marcado tantos goles en una temporada. Estoy teniendo bastante suerte de cara a portería y, aunque mi rol en el equipo no es el de goleador, a los jugadores siempre nos gusta marcar. Y si eso ayuda a conseguir puntos, mucho mejor.

-¿Sigue la actualidad del C. D. Ronda? ¿Qué opina acerca de la situación del equipo?

-Claro que la sigo. La verdad es que es difícil y por una mala gestión y planificación se empezó mal desde primera hora. Pero hay que quitarse el sombrero ante la plantilla y el cuerpo técnico y ojalá puedan conseguir el objetivo de la permanencia. Se lo merecen.

-¿Qué le diría a los que no entendieron que un buque insignia del C. D. Ronda como usted abandonase el proyecto tras la dimisión de Alonso Jiménez?

-La verdad es que cada uno es libre de opinar lo que quiera. Me dolió que hubiese gente que no entendiera mi salida, pero no puedo hacer cambiar de opinión a nadie. Yo siempre lo he dado todo por el escudo del equipo de mi ciudad, pero cuando estás a punto de irte y decides comprometerte de nuevo por una persona que te ofrece un proyecto serio y compruebas que no puede trabajar por otra mala gestión, no le veía sentido a seguir siendo parte de aquello. Me quedo con que mi familia y amigos siempre estuvieron ahí para apoyarme y entenderme, que para mí es lo más importante.

-Desde sus inicios con el primer equipo ha sido un referente para la afición rondeña. ¿Qué recuerdo guarda de ellos?

-Muy bonitos. Siempre me han transmitido mucho cariño y respeto. Es bonito que reconozcan tu trabajo y entrega y ahora también me lo siguen transmitiendo.