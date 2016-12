Un vecino de Ronda compra tres décimos del Gordo al parar para ir al servicio en un viaje

Un vecino de Ronda ha resultado agraciado con tres décimos del Gordo en el sorteo de Navidad de la Lotería celebrado hoy. "Aún no me lo creo, no sé qué voy a hacer con el dinero", explicó el afortunado visiblemente emocionado. El rondeño no ha querido que se le fotografía ni que aparezca su identidad, pero sí mostraba orgulloso, dos de los décimos comprados, ya que el tercero lo tenía un familiar.

La suerte tuvo mucho que ver con la compra de estos décimos. Según confesaba, tuvo que parar en una venta de Bornos , en noviembre, para ir al baño cuando iba en carretera. "Paré cinco minutos, compré una botella de agua y vi el número, siempre juego el 13", manifestó.

Y no es la primera vez que este hombre se ha encontrado con el Gordo. Según explicó también fue agraciado en 2009 con un décimo.

