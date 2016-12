El alcalde de Benarrabá rescata a una joven que intentó precipitarse por el Tajo de Ronda

El alcalde de Benarrabá, en el Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, Silvestre Barroso, ha pasado de representante político a héroe, al menos por unas horas. El regidor participó en el rescate de una joven que evitó que ésta se precipitase por el famoso Tajo de Ronda. Gracias a su ayuda, pero también a la de otros héroes y heroínas anónimos, como un policía local que trabaja en el Ayuntamiento de Igualeja, también en el Valle del Genal, y vecinos de Ronda y Benaoján, entre otros, esta historia tuvo un final feliz. Todos consiguieron salvar la vida a esta mujer, de alrededor de 20 años, en la tarde del pasado martes.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 19.00 horas, cuando, ya de noche, el Puente Nuevo, en el centro del municipio, aún registra la actividad diaria que le caracteriza como uno de los puntos más emblemáticos de la localidad. «Yo estaba en Ronda, esperando que mis hijos saliesen del Conservatorio. Había aparcado junto al Puente y me disponía a subirme al coche cuando escuché gritos y vi a una mujer colgando de uno de los balcones. Una mujer, cuando vio a la chica, salió de su coche, en el Puente, y dejó la puerta abierta para agarrarla, ella fue la primera que la agarró... se formó un revuelo impresionante. Acudimos y sacamos a la chica que estaba por fuera de las rejas, en uno de los balcones... Todo sucedió muy rápido», explicó Barroso, aún afectado por la situación: «Es un mal rato, como se dice coloquialmente, pero me siento satisfecho por haber participado en un rescate que ha salvado una vida», dijo y añadió: «Son experiencias que te marcan en la vida», subrayó. «Ella no decía nada...», insistió Barroso.

Otro de los héroes fue un policía local, que prefiere conservar su anonimato y que estaba en este momento haciendo deporte: «Era muy joven, la ayudamos varias personas, le cogí la mano y se me escurría... casualidades de la vida que pasara por allí en ese momento. Ella dudo... por eso la salvamos», comentó este agente, que se encontraba fuera de servicio y que también declaró sentirse satisfecho por haber evitado un desenlace fatal.

La situación provocó que se colapsara la zona y afectó al tráfico. Los vecinos que participaron en el rescate pusieron a la joven en el suelo y contactaron con el servicio de Emergencias 112 Andalucía. Rápidamente se personaron agentes de la Policía Local de Ronda y de la Policía Nacional y los servicios sanitarios que atendieron a la mujer.