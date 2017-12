El vestido que Paula Echevarría copió a Nieves Álvarez Nieves Álvarez. Fraguó su éxito vestida de firmas 'low cost' como Zara o Primark, pero ahora tiene otros referentes PILUCA SANTOS/MUJERHOY Sábado, 16 diciembre 2017, 09:02

Paula Echevarría se convirtió en una 'it girl' gracias a sus acertados looks que compraba en Zara, Mango, Primark... ¿Cómo no sentirse identidicada con ella? Seguía las tendencias, derrochaba estilo y además todas la podíamos tomar como referencia. Su ropa estaba al alcance de los bolsillos más modestos.

Sin embargo, con el paso de tiempo, con el correspondiente éxito de su blog y la expectación que genera cada vez que pisa una alfombra roja, Paula Echevarría también ha puesto el ojo en las marcas de lujo. Y ellas en Paula. (Más información en Mujerhoy.com)