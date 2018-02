La verdad sobre el divorcio de Jennifer Aniston Jennifer Aniston y Justin Theroux, Un repaso a las teorías sobre las razones del fracaso del matrimonio dos años después de su boda IXONE DÍAZ/MUJERHOY Miércoles, 21 febrero 2018, 07:22

Hace una semana, Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaban, en un comunicado a la agencia Associated Press, que habían decidido poner fin a su matrimonio solo dos años después de su sonadísima boda. Aunque los paparazzi habían evidenciado que pasaban poco tiempo juntos, el anuncio pilló por sorpresa a casi a todo el mundo. Por eso, en estos cinco días la prensa norteamericana ha diseccionado hasta el último detalle de su relación para tratar de entender por qué, cuándo, cómo y dónde se les rompió el amor. Esto es todo lo que sabemos sobre el divorcio del año.

¿Quién dio el paso? Todo apunta a que fue él. O eso dice al menos Page Six, toda una institución del cotilleo. De hecho, Us Weekly ha publicado que aunque en el momento de la boda Theroux estaba muy enamorado de Aniston, el actor ya se casó con ciertas reservas. Según la revista, le daba vértigo convertirse en Mr. Aniston con todo lo que ello implicaba.

¿Por qué no ha funcionado su matrimonio? Según Page Six, Theroux nunca consiguió encajar en el estilo de vida de su mujer ni en su círculo de amigos. Al actor le gusta disfrutar de la vida social y urbanita neoyorquina; Aniston prefiere las reuniones privadas con su nucleo duro de íntimos en su casa de Los Ángeles. Según E Online, Theroux es un tipo más alternativo y bohemio y no soportaba que los paparazzi les siguieran a todas partes.