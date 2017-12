Los trucos de las ‘celebrities’ para lucir perfectas Imagen de archivo de Beyoncé, que suele usar fajas de todo tipo. / Agencias Keira Knightley tapa su alopecia con pelucas, pero otras famosas recurren a rarezas para mantenerse bellas: Jennifer Anniston usa crema de hemorroides para las ojeras y Victoria Beckham, excrementos de ruiseñor para la cara ESTER REQUENA Sábado, 23 diciembre 2017, 00:12

A sus 32 años, además de actriz, Keira Knightley se ha convertido en toda una experta en pelucas. Sabe distinguir las de pelo sintético de las del natural a simple vista y también conoce cómo mantenerlas en perfecto estado de revista para posar con ellas en la alfombra roja de los Oscar sin que nadie se percate del cambiazo. Ha guardado su ‘secreto’ durante cinco años... pero ya no ha aguantado más. «Me he tenido que teñir el pelo de todos los colores posibles para mis películas y mi cabello empezó a resentirse y a caerse de forma alarmante», detalla la protagonista de ‘Orgullo y prejuicio’. Eso sumado a su embarazo y al estrés de los rodajes le llevó a optar por pelucas mientras le daba un respiro a su verdadero pelo. La intérprete lo ha contado ahora, echando así por tierra el aura de perfección de las estrellas, pero también acercándolas a las imperfecciones de las mujeres anónimas. Como ellas, las ‘celebrities’ también siguen en sus casas unos rituales de belleza que bien podrían haber sido heredados de sus abuelas.

Kim Kardashian mezcla tradición y modernidad –es fan de los nuevos avances estéticos– sin despeinarse para esculpir su curvilínea figura. ¡Y lo cuenta sin problema ni pelos en la lengua! No necesita un cheque con un buen número de ceros para soltar que un maquillador le pinta a diario aunque en su agenda no haya citas. Otro de sus secretos más sofisticados pasa por inyectarse su propia sangre en la cara: no ha dudado en hacerse fotos para demostrarlo. Cada sesión sale a 1.500 euros. Y no es la única: Bar Refaeli también se ha aficionado a esta técnica para sublimar su belleza natural. Pero es que la mujer de Kanye West va incluso más allá:la grasa que le sobra en sus zonas conflictivas la recoloca a golpe de bisturí en su trasero. Otra maniobra que requiere de una saneada chequera. Más barato le sale lucir escotazos de vértigo. Apenas unos euros, los que cuesta un buen rollo de cinta adhesiva ancha, y ‘voilá’: pechos inmunes a la ley de la gravedad sin necesidad de sujetador.

Las ‘socialités’ de este siglo han acuñado un nuevo refrán: antes muerta que sin faja. Esta prenda se ha colado entre las indispensables en sus armarios y da igual lo delgadas que estén. Katie Holmes, a la que no le sobra nada, tiene una. Beyoncé y Jennifer Lopez reducen centímetros con las suyas... Y hasta las lucen sobre el escenario, donde algún descuido las ha dejado a la vista.

Sofía Vergara va un paso por delante: bajo sus modelitos de ‘photocall’ esconde una especie de armadura destinada a moldear su cuerpo, especialmente, su generoso pecho. «Hay tantas cosas debajo de mis vestidos que a veces sangro al final de las alfombras rojas», ha desvelado la actriz de ‘Modern family’.

Para truco curioso está el que mostró Amy Schumer en un vídeo en Instagram antes de lucir palmito en la exclusiva gala del MET, que se celebró en mayo. La intérprete no dudó en untarse desodorante en sus muslos para evitar las incómodas rozaduras veraniegas en la entrepierna a causa del sudor... Porque sí, a ella también le pasa.

Jennifer Aniston.

De andar por casa también se puede calificar la artimaña de Jennifer Aniston contra las ojeras y las bolsas bajo los ojos. Nada de carísimas cremas o correctores de maquillaje. Le basta con aplicar una pomada para las hemorroides para deshinchar considerablemente la zona tras una mala noche.

¿Saben por qué Catherine Zeta Jones siempre cuenta con un buen surtido de fresas en su baño? Pues para lucir una blanquísima sonrisa. Siempre que puede, se frota los dientes con la pulpa ya que contienen una enzima que ayuda a mantenerlos refulgentes sin necesidad de complicados tratamientos estéticos. Dicen los entendidos que esta fruta también mejora el aspecto de las encías e incluso refuerza la higiene bucal. Un tres por uno.

A Nicole Kidman también le gustan las frutas, pero ella prefiere llenar su nevera de arándanos... aunque solo si está pelirroja. Si, por el contrario, le toca lucir melena rubia, cambia los frutos rojos por champán. La ex de Tom Cruise se echa antes del champú el zumo de arándano o el alcohol para mantener más tiempo el color de su pelo y evitar visitas a la peluquería.

Otras ‘celebrities’ siguen remedios de las abuelas más sencillitos. A Julia Roberts le gusta meter las manos en aceite de oliva para cuidar su piel y sus uñas, Scarlett Johansson lava su rostro todas las noches con vinagre de manzana porque no le terminan de convencer los desmaquillantes químicos, Shakira se exfolia su cuerpo a base de azúcar y limón y Kate Hudson sumerge su tez en agua helada para plantar cara a las arrugas. Muy parecido al remedio de Sofía Mazagatos de meter la cabeza en el congelador...

Por su parte, Blake Lively ha desterrado de su mansión las planchas y las tenacillas del pelo para evitar que se le estropee aún más su melena y terminar con pelucas como Keira Knightley. La protagonista de la serie ‘Gossip girl’ se recoge la cabellera en un moño muy tirante tras habérsela lavado y lo deja secar al aire (o incluso duerme con él). Al quitárselo, aparecen sus características ondas deshechas, que tanto se llevan esta temporada. Y ni un euro le cuesta, vaya.

Con vaselina y calcetines

Mientras duerme, también Sara Carbonero aprovecha para poner en práctica sus remedios caseros. Da igual si es verano o invierno, siempre se acuesta con calcetines. ¿Frío? No. Es su truco para lucir unos talones perfectos y sin grietas. «Antes de irme a la cama, pulo bien los pies con una lima especial de durezas y dedico un tiempo extra a los talones y el exterior del pie. Una vez que ya están lisos, cojo una buena cantidad de vaselina y me hago un masaje para que penetre bien en la piel. Me pongo unos calcetines de algodón y… ¡a dormir! Al día siguiente me despierto con ellos suaves y muy hidratados», explicó la presentadora en su blog. ¿Y para tener esas pestañas de ensueño? Coge un bastoncillo de oídos, lo moja en aceite y se lo unta para hidratarlas.

Las famosas tampoco escapan de la impertinente celulitis... Ni siquiera Halle Berry, impresionante en biquini. La que fuera chica Bond la combate con constancia y ¡café! Mezcla su jabón líquido con este producto y se lo aplica en la ducha. Dice que mejora la circulación de la sangre y que le sirve de exfoliante natural. Un remedio al que también se han apuntado Tyra Banks y Jessica Alba.

Quien no falta en esta lista de remedios vip, pero en el apartado de excentricidades, es Victoria Beckham. ¡Usa nada menos que los excrementos de los ruiseñores para cuidar su piel! Aunque no se los extiende tal cual, se los convierten en crema. Gwyneth Paltrow prefiere las abejas tras haber probado «todos los métodos de belleza posibles» que no supongan entrar en quirófano. Hasta el botox, que no le convence. Se ha decantado por la apiterapia para la inflamación y la cicatrización de heridas. Se rumorea que Kate Middleton mezcla el veneno de estos insectos con cremas para frenar el paso de los años.

Aunque quien lidera el ránking de las tretas más extrañas es la actriz Shailene Woodley, que ha confesado sin pudor que come barro para ayudar a que su cuerpo elimine todo lo que no necesita, como si fuera un tratamiento ‘detox’. Consejos de belleza para todos los gustos y tipo de mujer. Y no solo famosas.