En las tripas de Zara: lo que hay detrás de cada compra Platós en Zara. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Información compartida para adelantarse a las búsquedas y tendencias. RAQUEL ALCOLEA/MUJERHOY Jueves, 15 marzo 2018, 06:39

Es jueves por la tarde y aprovechas después de comer para echar un vistazo en la web de Zara. Abrigos, gabardinas, parkas, chubasqueros... Anuncian lluvias para estos días y tu abrigo se cae a pedazos. ¡Hora de renovarse! Buscas el chubasquero transparente cuya foto te envió por WhatsApp tu amiga Ana y... ¡bingo! Eliges la talla, lo añades a tu cesta virtual de la compra, te identificas y compras eligiendo la opción "next day" pues no quieres quedarte sin él para el finde. ¡Listo! Lo que has hecho en unos minutos a golpe de click pone en marcha una maquinaria similar a un reloj de precisión. Pero, ¿Cómo funciona su engranaje? Te propongo una visita a las tripas de Zara.com. Las oficinas centrales de Zara en A Coruña son diáfanas, sin despachos, con estética moderna y minimalista, mobiliario blanco, equipos tecnológicos a la última y trabajadores de distintas edades (la mayoría no supera los 30 años), razas y nacionalidades; pero con un denominador común. Estilazo. Puedo decir sin miedo a equivocarme que una de las normas para trabajar en el centro neurálgico del grupo Inditex es cuidar el look. Y otra, mantener el puesto ordenado y libre de papeles, documentos, libros o adornos.

Sobre el funcionamiento de la máquina "con piezas humanas", empecemos por contar que antes de que tú supieras que querías un chubasquero transparente, el equipo de Zara ya había previsto que ibas a tener esa necesidad. Comerciales, equipos de compras, diseñadores, analistas, responsables de imagen, merchandising y responsables de zara.com de las distintas secciones (mujer, hombre, niños y TRF) se adelantaron a tu deseo identificando las tendencias de búsqueda de prendas y el análisis del comportamiento de quienes navegamos en su web. ¿Cuántos usuarios están visitando la web de Zara.com en todo el mundo en tiempo real? ¿Cuáles son las prendas que tienen más éxito en la venta on line? ¿Cuál es la hora y el día de la semana en el que se hacen más compras? (Más información en Mujerhoy.com)