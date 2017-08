Tormenta en el paraíso Las idílicas vacaciones de Alba Carrillo podrían verse empañadas con la noticia de que Fonsi Nieto quiere pelear por la custodia total de su hijo ARANTZA FURUNDARENA Miércoles, 23 agosto 2017, 09:21

Por si el desnudo de corte narcisista-contorsionista que se marcó el otro día Alba Carrillo al borde de una piscina no le ha generado una lumbalgia, aquí llega Fonsi Nieto dispuesto a provocarle un serio dolor de cabeza. La palabra clave es custodia. El exmotorista y ahora Dj, de 38 años, parece decidido a arrebatarle a Carrillo, de 29, la custodia de su hijo y limitar su papel como madre a fines de semana alternos y cortos periodos de vacaciones. La noticia la ha dado una amistad (peligrosa) de Fonsi llamada Kiko Matamoros. Según el colaborador de 'Sálvame', a partir del 1 de septiembre Nieto pedirá al bufete de abogados que le representa que inicie una batalla legal con el objetivo de ganar la custodia total y exclusiva de su hijo Lucas, de 5 años (6 en octubre).

En un verano especialmente caliente en el tema de los rifirrafes conyugales que utilizan a los niños como rehenes, lo último que faltaba es que la mediática Alba Carrillo, muy dada a convertir en espectáculo circense cuanto le rodea, se suba también a ese tren... De momento, la modelo, que está de vacaciones fuera de España, demasiado ocupada en posar a todas horas para su novio actual, David Vallespín, se ha limitado a declarar que a ella no le ha llegado ninguna demanda por parte de su expareja. Pero, conociendo su carácter explosivo y el modo en que reaccionó ante su separación de Feliciano López, no sería descartable que, si Fonsi mueve ficha, arda Troya...

La gota que por lo visto ha colmado el vaso de la paciencia de Nieto fue la última aparición en el 'Deluxe' de Lucía Pariente, madre de Alba y conflictiva mujer cuyo desahogo verbal le ha llevado a pasar de ser un personaje con frase a convertirse en coprotagonista del sainete mediático en el que se han convertido su vida y la de su hija. Pero la noticia de la batalla por la custodia dejó tan noqueada a Pariente que poco después intervenía por teléfono para declararse «destrozada» y anunciar su retirada definitiva de los platós... Algo que cuesta creer.

Informes psicológicos

Todo apunta a que Fonsi no ha perdonado que Pariente decidiera llevar a Lucas a la gala final de 'Supervivientes' para que el pequeño se reencontrara allí con su madre, que logró calificarse como segunda finalista del concurso. En opinión del Dj, la abuela incumplió con aquel gesto el acuerdo que él tenía con Carrillo para mantener a su hijo alejado de la exposición mediática. La modelo salió poco después en defensa de su progenitora aclarando que la decisión de llevar al niño a un plató había partido de ella... «Si llego a saber que se monta todo esto no lo hago -añadió-. La verdad es que Fonsi me ha defraudado, no me esperaba que él se comportara así».

Feliciano López apoyará a Fonsi, según Kiko Matamoros

No es la primera vez que Fonsi pronuncia la palabra custodia pero, según Matamoros, es ahora cuando está firmemente decidido a pelear por ella. Cercano ya a los 40, el Dj está recién casado con su segunda mujer, Marta Castro (la primera fue Ariadne Artiles, ya que con Alba Carrillo nunca se comprometió), y su vida en este momento es más estable que nunca. Además, dice contar con informes psicológicos que demostrarían que su hijo estaría mejor con él.

Y por si la hoguera no tuviera ya suficiente leña, Matamoros la ha avivado al grito de '¡Más madera!' introduciendo en la trama a Feliciano López. El tenista y exefímero marido de Alba estaría, según él, «preocupado por cosas que ha presenciado y se ha visto en la obligación de comunicárselo a Fonsi». Gema López va incluso más allá y asegura que Feliciano estaría «dispuesto a ayudar a Fonsi a ganar esa batalla». De momento, la última imagen de la modelo en su cuenta de Instagram la muestra relajada frente a un paradisiaco mar turquesa. Su bikini dice 'Love'... Como lo de Fonsi vaya en serio, va a necesitar mucho de eso.