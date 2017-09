Selena Gomez revela que se ha sometido a un trasplante de riñón Selena Gomez, en la foto colgada en Instagram / @selenagomez La cantante ha dejado de piedra a sus fans con la última entrada de su perfil de Instagram SUR.ES Jueves, 14 septiembre 2017, 15:29

Helados. Así ha dejado este jueves Selena Gomez (25 años) a sus fans. Y es que la cantante ha revelado en su cuenta de Instagram que ha sido sometida a un trasplante de riñón como parte de su tratamiento contra el lupus, enfermedad que padece.

“Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros", comienza Selena Gomez diciendo en el texto que acompaña a una imagen suya y de una amiga en la habitación de un hospital.

A lo largo del texto, Selena Gomez también da las gracias tanto a su familia, como al equipo médico, sin olvidarse de Francia Raisa, una amiga suya, que ha sido la persona que le ha donado el riñón. “No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribe junto a la foto.

Finalmente, Selena Gomez termina señalando que “el lupus continúa siendo una enfermedad poco entendida pero se está progresando. Para más información acerca del lupus visitar la web www.lupusresearch.org/”.

La publicación que en menos de una hora ha conseguido alcanzar más de un millón de me gusta y 24.000 comentarios. Un mensaje que acompaña también de dos fotografías en las que muestra la cicatriz de la operación en su vientre.

No obstante, Selena Gomez ya se encuentra recuperada, puesto que en estas semanas se la ha podido ver en la Semana de la Moda de Nueva York y rodando escenas de la última película de Woody Allen.