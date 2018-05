'El Rubius', el mayor 'youtuber' de España, se retira por ansiedad: «Estoy luchando con los demonios que tengo en mi cabeza» 'El Rubius', en su vídeo de despedida. / Youtube El malagueño Rubén Doblas Gundersen asegura en un vídeo de despedida colgado en su canal de Youtube que «cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar» SUR Viernes, 25 mayo 2018, 12:28

«Hay una expresión noruega que significa darse contra la pared que es cuando no puedes más y has caído en lo más profundo». Así se siente 'El Rubius', el mayor 'youtuber' de España, que ha anunciado en su canal de Youtube que dejará temporalmente de subir vídeos ante los episodios de ansiedad que sufre desde hace algún tiempo.

Con un suspiro y la advertencia de que no se trata de uno más de sus vídeos cargados de humor, el malagueño Rubén Doblas Gundersen inicia una sincera confesión a sus seguidores: «Soy una montaña rusa de emociones y lo intento tapar todo con humor. Tengo rachas buenas y rachas malas. Últimamente no me estoy encontrando muy bien y me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos como siempre he hecho, durante estos últimos siete años».

'El Rubius' comenzó a colgar sus vídeos en 2006 y en pocos años se convirtió en ídolo de millones de adolescentes que siguen todas sus aventuras y ocurrencias a través de su canal de Youtube. En la actualidad, cuenta con casi 29.500.000 suscriptores.

Una fama y una carga de trabajo que parece que ahora le están pasando factura. «Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar. Me dan bajones. En algunos directos me he tenido que ir porque notaba que me desmayaba», afirma 'El Rubius' en su vídeo de despedida.

El 'youtuber' asegura que necesita irse una temporada para desconectar. «Estoy luchando todos los días con estos demonios que tengo en mi cabeza», asegura con rotundidad.

No obstante, se trata de una retirada temporal en la que dejará de colgar vídeos en Youtube, pero en el que continuará con su anime 'Virtual hero', basado en un cómic original de 'El Rubius'.