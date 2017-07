Risto Mejide echa del plató a un invitado: «Yo con 'jetas' ni media» José Luis y Risto Mejide, en 'All you need is love... o no". / Telecinco Al presentador le molestaron los comentarios del invitado y decidió no ayudarle a reconquistar a su exnovia SUR Martes, 11 julio 2017, 12:34

José Luis, de 23 años, acudió al programa de Risto Mejide 'All you need is love... o no' para declarar su amor. El chico acudió dentro de la sección de invitados anónimos. Pero nadie se esperaba que su declaración de amor iba a terminar con el presentador echándolo del plató tras el enfado de Risto. «Lo siento pero yo con 'jetas' ni media», puntualizó el publicista

Todo comenzó cuando José Luis quería volver con su exnovia, con la que estuvo cuatro años. Pero Risto se indignó por los comentarios que fue haciendo en su presentación. «Lo gracioso es que cuando le estaba prometiendo que iba a volver con ella me enrollé con otra», contó el chico con sorna. «O te lo tomas en serio, o te vas a tu casa», espetó entonces el catalán. A partir de ahí comenzaron los tiras y aflojas.

«Me pareces un poco jeta, te lo tengo que decir. No estoy aquí para juzgarte. No es el objetivo del programa. Estoy aquí para intentar ayudarte pero lo tengo muy difícil», le dijo Risto en pleno programa. Su invitado tampoco se cortó: «Ya te veo, si con esa cara me lo dices todo». «Es la cara que pongo cuando veo un jeta. Ella había venido aquí pero no te merece», concluyó Risto antes de dar por concluida la sección en la que ayudan a invitados anónimos. Entonces le invitó a abandonar el plató.