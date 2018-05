Retiran el prestigioso Premio Kennedy a Bill Cosby Bill Cosby. / Efe El galardón reconoce las contribuciones a la cultura estadounidense | También se le ha retirado el Premio Mark Twain al humor EFE Washington Martes, 8 mayo 2018, 11:45

El Centro Kennedy de Washington retiró hoy al cómico Bill Cosby, recientemente declarado culpable de agresión sexual, los premios Kennedy y Mark Twain, dos de los más prestigiosos en el sector cultural estadounidense. «Como resultado de su reciente condena penal, la junta concluyó que los actos de Cosby han eclipsado los logros profesionales que estas distinciones del Centro Kennedy pretenden reconocer», afirmó en un comunicado este organismo cultural.

Cosby recibió en 1998 el Premio Kennedy, que reconoce las contribuciones a la cultura estadounidense. En 2009 recibió el Premio Mark Twain al humor estadounidense. Se trata de dos de los más prestigiosos premios entregados en el ámbito cultural estadounidense, a cuya entrega suele acudir el presidente, aunque el actual mandatario, Donald Trump, rompió el año pasado con esta tradición. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington es una iniciativa público-privada inaugurada en 1971 como el memorial de la nación al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

Cosby, icono de la cultura popular en EE UU, fue declarado culpable el pasado 26 de abril de tres delitos de agresión sexual en un juicio cargado de simbolismo, el primero para un personaje famoso desde la eclosión del movimiento 'Me too' (Yo también). Los delitos por los que fue declarado culpable el actor son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente. Más de 60 mujeres habían acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y el cómico solo rindió cuentas por las acusaciones de la canadiense Andrea Costand.

Tras conocerse su condena, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood también expulsó a Cosby del grupo por no cumplir las normas de conducta de la organización.