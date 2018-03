La razón por la que Aitana es más popular que Amaia Aitana, de OT. El éxito de 'Lo Malo' está encumbrando a la segunda clasificada de 'Operación Triunfo' T. CALAHORRA/CORAZÓN Viernes, 2 marzo 2018, 07:14

La historia se repite. Una vez más, el segundo clasificado de 'Operación Triunfo' consigue superar en popularidad al ganador. Amaia ha sido superarada por Aitana, que aunque no consiguió el titulo de vencedora, se hizo con la canción que más éxito ha alcanzado del talent show: 'Lo malo', un tema que canta a dúo con Ana Guerra.

Durante el transcurso del concurso, Amaia entró rápidamente en la lista de canciones más vendidas, elaborada por Promusicae, la Asociación de Productores de Música de España, gracias a su versión de 'City of Stars' junto a Alfred. A Aitana le costó más tiempo, no fue hasta a enero gracias a '¡Chas! Y aparezco a tu lado' cuando consiguió entrar ocupar un puesto, pero no ha dejado de aparecer en ella. (Más información en Mujerhoy.com)