El post de Instagram que Kim Kardashian nunca debió colgar

No se lo ha tenido que pensar mucho. A pesar de que tuvo una temporada en la que colgaba post como otras comen pipas, Kim Kardashian tiene clarísimo cuál es ese post que jamás se perdonará haber colgado. Efectivamente, se trata de la foto que convenció a una banda de criminales parisinos para asaltarla durante su estancia en París, con motivo de la Semana de la Moda, el año pasado. Fue la primera de una serie de fotografías en las que mostró profusamente su joya más preciada: su anillo de compromiso.

El 22 de octubre de 2013, Kanye West le pidió a Kim matrimonio en un elaborado 'show' en el estadio de los San Francisco Giants que fue registrado por el 'reality' de cabecera de la familia Kardashians, 'Keeping Up with The Kardashians'.