La pesadilla del presentador Aitor Trigos: «Perdí mi casa, me quedé en la puta calle» Aitor Trigos, diez años después El presentador ha afirmado en 'Sálvame' que llegó a dilapidar una fortuna de más de 2 millones de euros SUR Madrid Jueves, 10 agosto 2017, 12:12

El nombre Aitor Trigos ha pasado al olvido para muchos, pero seguro que muchos recuerdan su cara. Hace 10 años que el presentador abandonó la parrilla de las principales cadenas nacionales. Sin embargo, este vallisoletano afincado en Madrid fue de los rostros más habituales de la televisión gracias a programas como 'Las mañanas de Cuatro', 'Si yo fuese tú' o 'Amor en la red'.

Aitor Trigos era modelo y actor, y la televisión se cruzó en su camino. Cuando su carrera como presentador empezó a caer en picado, su nivel vida no bajó, siguió el mismo ritmo de gastos. Al poco tiempo acabó en la ruina. Aitor Trigos ha revelado su dramática historia en una entrevista exclusiva a 'Sálvame': «No supe asimilar lo que me estaba pasando en mis años de mayor esplendor y viví una borrachera profesional provocada por la buena racha».

«Perdí hasta mi casa, me la quitó el banco. He tenido que cambiar mucho y ahora mismo estoy en una situación límite, hasta el punto en el que me quedé en la puta calle. Eso es muy difícil de remontar», explica el presentador. «En un primer momento me marcho de España, pero acabé regresando a Madrid, donde hacía cosas para adultos. Hacía pasar un buen rato a señores», ha afirmado. Por suerte consiguó salir a flote, el teatro le salvó la vida, pues ahora se dedica ello. La historia de Aitor Trigos en 'Sálvame' repite los patrones de las de Alonso Caparrós o Carlos Lozano.