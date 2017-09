Cosas que te sorprenderán de Pedro Pascal, el actor de moda en Hollywood Pedro Pascal, hace unos días en la presentación de su nueva película. A sus 42 años, ha saltado a la popularidad internacional por su papel en 'Narcos' tras una variada trayectoria ISABEL MÉNDEZ Málaga Sábado, 30 septiembre 2017, 00:02

Es un auténtico 'latin lover' de acuerdo con los tópicos. Y también el chico de moda en Hollywood, aunque ha tenido que esperar a cumplir los 42 años. El actor Pedro Pascal disfruta de un momento más que dulce en lo profesional, donde no para. Su salto a la popularidad internacional ha sido gracias a su papel como el agente de la DEA Javier Peña en la galardonada serie 'Narcos', pero su carrera comenzó mucho antes.

Así aunque en un discreto plano, ha participado en otras exitosas producciones en las que para muchos - o mejor dicho, para muchas- seguramente no habrá pasado desapercibido.

1. Orígenes

José Pedro Balmaceda Pascal, más conocido como Pedro Pascal, nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile. Sus padres, simpatizantes del derrocado presidente Salvador Allende, participaron en la resistencia a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su familia tuvo asilo político en Dinamarca y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, por lo que el intérprete se crió entre Texas y California. Actualmente vive en Nueva York. Estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la New York University.

Desconoce si podrá volver a dar vida a Javier Peña y a luchar contra el tráfico de droga en 'Narcos.

2. Además de 'Narcos', te suena de...

Su espaldarazo ha venido gracias a la serie 'Narcos' y especialmente a la tercera temporada, en la que ha sido protagonista indiscutible. Pero también ha formado parte del elenco en otras series con millones de seguidores, incluida la 'reina' en la actualidad: Juego de Tronos. Sí, Pascal también estaba allí. Fue el encargado de dar vida a Oberyn Martell, la 'Víbora Roja', en la cuarta temporada de la producción de HBO.

En nuestro país también lo hemos conocido como el agente del FBI Marcus Pike en 'El mentalista', y lo hemos podido ver también múltiples cameos en otras exitosas ficciones como 'Homeland', 'Buffy' o 'The good wife'.

El actor, de origen chileno, tiene 42 años.

3. Nuevos proyectos

Aún no se sabe a ciencia cierta si habrá cuarta entrega de 'Narcos', y el actor asegura que también desconoce si contarán con él. Por ahora todo está abierto, después de que al final de la tercera temporada Peña presentara su renuncia (forzosa) en la DEA, aunque le plantearon la posibilidad de seguir luchando contra el narcotráfico en México. Mientras la incógnita se despeja, el actor ha visitado recientemente España para presentar su último proyecto hasta ahora, la película 'Kingsman: el círculo dorado', dirigida por Matthew Vaughn.

Además, es la nueva imagen de Loewe así que es fácil 'cruzarse' estos días por la calle con él por la campaña de promoción de la firma.

El actor, imagen de la nueva campaña de Loewe.

4. Y en lo personal...

Mientras que en lo laboral Peña no para, no puede decirse lo mismo de él en lo que respecta a amores. Hace años se le vinculó con la actriz Lena Headey, que fue compañera de reparto en Juego de tronos. Ambos fueron fotografiados paseando en actitud cariñosa en Los Ángeles, aunque ninguno de los dos llegó a pronunciarse sobre el tema. También se ha especulado con la posibilidad de que sea homosexual.

Pascal guarda hermetismo sobre sus preferencias en el amor, aunque no hace mucho fue protagonista del vídeo musical de la cantante Sia, Fire Meet Gasoline, en la que protagonizó escenas de cama con la codiciada modelo Heidi Klum.