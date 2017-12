¿Qué fue de Paco Porras? Paco Porras, en una imagen de archivo La imagen del vidente con unos puerros o un ramo de uvas sobre la cabeza son historia de la televisión española más casposa MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 2 diciembre 2017, 16:18

A finales de los 90 y principios del siglo XXI un grupo televisivo conocido como los 'frikis de la tele' llegaron a la vida de los televidentes de la mano de Crónicas Marcianas, un programa que se convirtió en una cantera inagotable de personajes de lo más pintorescos. Entre estos rostros se encontraban Tamara, posteriormente conocida como Ambar y Yurena; Leonardo Dantés, Loli Álvarez, Toni Genil o Paco Porras, entre otros. Este último decía ser vidente, pero no recurría a la clásica bola de cristal, sino que sus visiones las obtenía de la mano de verduras y frutas, por lo que verlo rodeado de tomates, puerros o cualquier otro producto de la huerta era de lo más normal. La imagen de Paco Porras con unos puerros o un ramillete de perejil sobre la cabeza son historia de la televisión más casposa.

Paco Porras fue colaborador de 'Crónicas Marcianas', donde coincidió con Tamara 'la mala' (por aquello de diferenciarla de Tamara la cantante sevillana nieta de Rafael Farina), con quien tuvo una relación amorosa que también se aireó en televisión en medio de las habituales trifulcas y discusiones que mantenía allá donde iba.

La carrera televisiva de Paco Porras fue a más y se convirtió en un habitual de programas de entretenimiento, eso sí, siempre bajo la etiqueta de 'friky', una denominación que lo llevó a participar junto a toda su trupe en una película producida, escrita y protagonizada por Javier Cárdenas llamada 'FBI: Frikis buscan incordiar'.

Tras su debut y único momento cinematográfico, Paco Porras comenzó a desaparecer de la televisisón, con momentos puntuales en Sálvame, y centró sus esfuerzos en el mercado de licores.

Sin embargo, Paco Porras no ha descuidado su faceta como vidente y se le ha podido ver en una televisión local madrileña, como también ha participado como colaborador en un espacio radiofónico en la emisora Radio Internacional.

Fue en este programa donde vivió una participación de lo más polémica ya que no tuvo reparos en cargar contra Telecinco y el propio Javier Cárdenas. «¿Cómo no me voy a ir aún estando sujeto a un contrato con Telecinco si me ponen a parir? Entras por una puerta y ya te están insultando», afirmaba Porras, que también apuntó que compañeros como Toni Genil, Leonardo Dantés o Yurena "le hicieron la vida imposible". Pero quizás el peor parado de sus duras declaraciones fue Javier Cárdenas a quien insultó llamándole "sinvergüenza" y "canalla", añadiendo que lo había dejado "tirado como un perro".

'Una mariposa llamada nostalgia' fue otro programa de radio en el que se le pudo escuchar que tenía, evidentemente, como tema principal el esoterismo