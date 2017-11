El olímpico Saúl Craviotto, ganador de 'MasterChef Celebrity' El policía catalán era uno de los favoritos ya desde el comienzo de esta nueva edición del talent culinario SUR Miércoles, 22 noviembre 2017, 08:53

Ya hay ganador. 'MasterChef Celebrity' despidió anoche su segunda temporada con una disputada batalla entre los cuatro candidatos llegados a la final: Saúl Craviotto, Silvia Abril (que volvió hace pocas semanas tras ser repescada por la audiencia), Patricia Montero y José Corbacho. El puesto más alto del podio estuvo reñido y las pruebas no se lo pusieron nada fácil a los aspirantes. Finalmente el jurado, que contó con la ayuda de los chefs Martín Berasategui y Quique Dacosta, emitió su veredicto y concedió la victoria al olímpico Saúl Craviotto. EL policía catalán -uno de los favoritos desde el principio- se convirtió en el rey de los fogones y anunció que sus 75.000 euros irían destinados a una ONG dedicada a atender a niños enfermos de cáncer.

Ya desde el el primer reto de la noche -protagonizado por la cocinera con dos estrellas Michelín María Mart- Craviotto no cosechó más que alabanzas de Jordi, Pepe y Samantha, que fue muy clara en su juicio: «Es que no tienes defectos Saúl, no tienes defectos». Fue así como el deportista fue el primero en clasificarse para la final: «Estoy alucinando. El pasar a la final es una sensación de alivio, de ver que ha merecido la pena todo. Estoy flipando», dijo.

Tras la primera prueba, el olímpico -eufórico- le plantó un beso en la boca a Eva González, abriendo la veda para que el resto de sus compañeros hiciesen lo mismo. La prueba de exteriores fue esta vez en Girona, en el célebre restautante El Celler de Can Roca, reconocido como el mejor del mundo en dos ocasiones. Un menú degustación con seis platos, todos ellos diseños de alta cocina vanguardista, fue el encargo del jurado. Cada concursante cocinó dos platos, siendo Silvia la primera en elegir por haber sido la segunda mejor en la anterior prueba.

Precisamente Abril fue una de las que peor lo pasó en este reto. Eligió las ostras como ingrediente principal de su plato para elaborar una salsa. Y abrirlas le trajo más de un dolor de cabeza. Pese al mal trago el resultado impresionó a los propios dueños del restaurante y al final, la actriz catalana fue la seleccionada para colarse en el duelo frente a Craviotto.

Abril y Craviotto prepararon cada uno un menú completo con el que debían encandilar al jurado y a los invitados: Martín Berasategui y Quique Dacosta. Pero los nervios le jugaron una mala pasada a la intérprete al emplatar, al olvidar colocar la alcachofa, uno de los ingredientes principales del plato. Finalmente, Saúl Craviotto le ganó la batalla librada a fuego lento.