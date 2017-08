La nueva aventura de Sara Carbonero Telecinco La periodista vuelve a escribir en su blog tras un paréntesis veraniego y desvela que se encuentra inmersa en un nuevo proyecto R. M. Domingo, 27 agosto 2017, 15:59

"En todo este tiempo no he parado de escribir. He escrito más que nunca, por la mañana, por la tarde, por la noche y sobre todo de madrugada. No lo he hecho en el blog, pero pronto sabréis de lo que os hablo". Así de enigmática se ha mostrado Sara Carbonero en su blog 'Cuando nadie me ve' el pasado jueves, en el que hacía tiempo que no subía ninguna publicación.

Según la periodista necesitaba un parón, pero no solo para disfrutar de sus vacaciones junto a su marido Iker Casillas y sus dos hijos, sino para darle un buen tirón a la nueva aventura en la que se encuentra inmersa. "Un proyecto muy especial que me tiene loca de contenta. Una aventura que me ilusiona y asusta un poco, todo hay que decirlo", afirma Sara Carbonero. Pero no dice nada más al respecto porque, según comenta, "ya sabéis lo que dicen de la mala suerte cuando se cuentan las cosas antes de tenerlas del todo listas".

Hay quiénes apuntan a que podría tratarse de un libro ya que, en su publicación hace referencia a que ha estado escribiendo mañana, tarde y noche. De hecho, la perodista confesaba el pasado mes de julio que le gustaría escribir un libro.

Habrá que esperar aún un poco para que la comunicadora decida hablar de ese nuevo proyecto. Mientras ha regalado a sus seguidores del blog un álbum con las mejores imágenes de sus vacaciones, en las que ha disfrutado de nuevo del Algarve portugués y en el que ha viajado por primera vez a Menorca, donde confiesa está deseando volver.