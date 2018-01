'Mujerhoy' entrega los premios a las mujeres más sobresalientes

La revista 'Mujerhoy' premió este miércoles por la noche a la cineasta Isabel Coixet; la atleta olímpica Ruth Beitia; la empresaria joyera Cristina Yanes y la directora de orquesta Virginia Martínez. Todas ellas recibieron el Premio Mujerhoy, que elige a las mujeres más sobresalientes con el voto de las lectoras.

La novena edición de los galardones, celebrada en el Casino de Madrid, distinguió también con el Premio al Compromiso Masculino Mujerhoy-Comunidad de Madrid al jefe de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal, José Luis Zamorano, por crear la primera unidad para mujeres especializada en patologías cardiovasculares, primera causa de mortalidad femenina en España. "Sois expertas en cuidar pero no en cuidaros. Recuerdo una paciente con un infarto que tardó dos horas en llegar al hospital porque primero llevó a los niños en el colegio, llamó a su madre y avisó en el trabajo", relató.

Una emocionada Ruth Beitia dedicó el premio a su madre, su "ejemplo a seguir" y mostró su agradecimiento "a todas aquellas mujeres que en el siglo pasado fueron las pioneras, lucharon contra gigantes y posibilitaron que nos hiciéramos un hueco en el mundo del deporte".

Virginia Martínez destacó la importancia del apoyo familiar para lograr el éxito en un mundo de hombres, recordando que su madre "fue una mujer que en su tiempo tenía carné de conducir, y eso hizo que yo pudiera estudiar música, porque el conservatorio y el cole estaban muy lejos". Dedicó el premio a su marido e hijos, y también a Pablo, "un niño muy especial que está malito".

La familia también estuvo muy presente en el discurso de Cristina Yanes, que agradeció a sus padres por transmitirle "una profesión tan bonita y valores tan importantes" a ella y a sus hermanos, quinta generación de la saga joyera. También tuvo unas palabras para su marido: "Contigo creé la colección de joyas más importante de nuestra vida, nuestros hijos".

Más reivindicativo fue el discurso de Isabel Coixet, que consideró que "ha llegado el momento de que las mujeres tomemos el poder". "No sé si lo vamos a hacer mejor, pero igual de bien seguro que sí", destacó la cineasta, que llegó a la gala enfundada en el "traje feminista" diseñado por Ernesto Artillo. Sobre el escenario, admitió que dentro del discurso por la igualdad hay palabras como "empoderamiento" que le producen rechazo. "Está siendo tan utilizada últimamente que me pasa como con el tema Cataluña, que aburre".

«Es el momento de no callar·

La periodista Raquel Sánchez Silva presentó la gala, presidida por el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y que contó con destacados representantes de Vocento encabezados por su presidente Santiago Bergareche, su presidente de honor, Santiago de Ybarra, acompañado de su esposa, Mercedes Baptista, y su consejero delegado, Luis Enríquez. También acudieron Fernando de Yarza, presidente de Taller de Editores; Laura Múgica, directora de Taller de Editores, y Charo Carrera, directora de 'Mujerhoy'.

Carrera destacó la responsabilidad de una revista que leen "más de un millón de personas cada semana y dos millones cada día en la web" y que ofrece una “radiografía íntima” de lo que le interesa a la mujer de hoy. "Este año será el año de las mujeres", destacó Carrera, para recordar que precisamente la revista que dirige cumple su número 1.000 este año 2018.

Por su parte, Múgica dio la enhorabuena "a las mujeres fantásticas que abren caminos" y recordó que "es el momento de no callar, de no sucumbir". "No somos ni seremos mejores cuando decimos que nos cuesta más, que hay que demostrarlo más para estar en primera línea”, destacó la directora de Taller de Editores, que advirtió de las "dificultades para ser tenidas en cuenta: nos cuesta más llegar, conciliar, mandar y por qué no, ganar". Por ello, pidió "planes de acción y leyes concretas para avanzar más rápido hacia la igualdad de género".

Tras la entrega de premios, el presidente de Vocento, Santiago Bergarche, felicitó a los galardonados y destacó que los premios "celebran el talento femenino" y que Vocento, como grupo de comunicación, tiene la "obligación y responsabilidad de combatir las desigualdades y de ser altavoz para romper con esta brecha".

La clausura de la novena edición de los Premios Mujerhoy corrió a cargo del ministro, que señaló que "las revistas son la lectura tranquila de la vida, tiempo para la reflexión y de puntos de vista distintos" y agradeció la labor de Mujerhoy por dar visibilidad a grandes mujeres.

Entre los invitados, caras conocidas como los actores Javier Cámara, Leonor Watling, Marta Hazas, Leticia Dolera o María Castro; la modelo Paloma Cuevas, las periodistas Ana Rosa Quintana e Inés Ballester o los diseñadores Jorge Vázquez, Hanibal Laguna, Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile, entre otros.