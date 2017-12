Muere Carmen Franco a los 91 años 00:23 Carmen Franco. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano AGENCIAS Madrid Viernes, 29 diciembre 2017, 10:42

Carmen Franco recibía la extrema unción este jueves en su domicilio en el barrio de Salamanca. El verano pasado confesaba que le habían detectado un cáncer terminal que ya no tenía tratamiento. Sus últimos meses los ha pasado rodeada de sus hijos y nietos.

A primera hora de este viernes, Luis Alfonso de Borbón colgaba en su cuenta de Instagram una foto con su abuela acompañada del siguiente mensaje: "Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré SIEMPRE en mi CORAZON". De manera inmediata, familiares y allegados le han dado el pésame a través de la misma red social.

Ayer, su hija, Carmen Martínez Bordiú, confirmó a Televisión Española el agravamiento de su estado de salud y que recibió la extremaunción. Desde la mañana se acercaron al domicilio de Carmen Franco, ubicado en la calle Hermanos Bécquer de Madrid, diversos familiares y amigos.

Los numerosos reporteros que permanecían a las puertas de su residencia pudieron ver cómo accedían al edificio, entre otros, dos de sus hijas, Mariola y Carmen, y su nieta Cynthia Rossi, así como Luis Miguel Rodríguez, expareja de Carmen Martínez Bordiú.

En un reportaje del diario El Mundo publicado el pasado 18 de noviembre, Carmen Franco reconocía que padecía un cáncer terminal que le habían detectado este verano. "Bueno sí, ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés", afirmaba a la periodista en el reportaje.