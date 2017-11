Morrisey apoya a Spacey y Gabbana minimiza el acoso El cantante Morrisey y el diseñador Stefano Gabbana. :: instagram / reuters El cantante cree que el actor está siendo acusado «injustamente». Mientras, el diseñador opina que el acoso sexual «no es violencia» I. IBÁÑEZ Lunes, 20 noviembre 2017, 01:12

Dos nuevos testimonios se sumaron ayer a la cascada de opiniones provocada por las denuncias de acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey. En este caso, a los dos cuestionados les han salido defensores. El cantante Morrisey, ex líder de los Smiths, saca la cara al protagonista de 'American Beauty' en una entrevista concedida al portal alemán de noticias 'Spiegel Online'. Cuestionado sobre una de las denuncias que pesan sobre Spacey (el actor Anthony Rapp le acusa de haberle acosado cuando era un adolescente) habló así: «Hasta donde sé, él estaba en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el niño 14. Cabe preguntarse dónde estaban los padres del niño. Uno se pregunta si el muchacho no sabía lo que podía pasar. No sé lo que piensan ustedes, pero yo nunca estuve en una situación parecida durante mi juventud. Nunca. De hecho, siempre supe lo que podría suceder de ser así. Cuando estás en la habitación de alguien, debes ser consciente de las consecuencias que podría tener. Por eso es que no me suena muy creíble. Me parece que Spacey fue atacado innecesariamente».

Y no podía faltar en la conversación Weinstein, el magnate de Hollywood al que decenas de mujeres acusan de abusos e, incluso, de violación. Morrisey aportó también aquí su, cuando menos, curiosa visión del asunto: «Al mismo tiempo son todos culpables. Cualquiera que le haya dicho a alguien 'me gustas', de repente es acusado de acoso sexual. Hay que dar a las cosas la relación correcta. Si no pudiera decir a nadie que me gusta, ¿cómo podría esa persona saberlo? Por supuesto, hay algunos casos extremos; la violación es algo despreciable y cualquier ataque físico es repulsivo. Pero tenemos que ver las cosas en términos relativos. De otro modo, cualquier persona en este planeta sería culpable».

«Tú decides»

De similar modo se pronuncia el diseñador Stefano Gabbana, la pareja de Domenico Dolce (Dolce&Gabbana) en una entrevista concedida a la revista 'Vogue', donde le preguntaron por las acusaciones contra el político británico Mark Garnier por acoso sexual. Gabbana considera que el sexo se ha convertido en una «moda», cuando en realidad se trata de «una vieja historia». «Luchino Visconti le pidió a Helmut Berger y Alain Delon que se metieran en la cama... Pero, escucha, tú decides. Es verdad. Todo el mundo sabe. Después de 20 años dices:'¡Ah! ¡Me tocó el culo!' Esto no es violencia», asegura.