Viernes, 1 septiembre 2017, 15:07

Zara ya tiene nueva prenda viral. Y es que ya eran muchas semanas sin ver cómo un producto del gigante Inditex se expandía como la espuma por las redes sociales. Ya quedan lejos aquellos salones destalonados de flores que arrasaron a principios de verano o la sudadera con pelo rosa que tanto furor causó en primavera, ahora la prenda 'reina' que está en los perfiles de Instagram de las más 'fashionistas' es una falda con estampado de flores.

#streetstyle during #cphfw | www.thestyleograph.com Photographed by #thestyleograph #christianvierig #streetfashion #womensfashion #fashionphoto #fashionmoment #photooftheday #nofilter Una publicación compartida de The Styleograph (@thestyleograph) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 8:42 PDT

La prenda en cuestión es una falda fluida de largo midi y 'print' floral que a pesar de dar la sensación de que es difícil de llevar, ha sido vista como la favorita de los 'street style' que se han podido observar durante la celebración de la Semana de la Moda de Copenague (Copenhagen Fashion Week). Sin embargo, no sólo ha sido vista 'in situ' a pie de calle, sino que a través de las redes sociales las bloggers han querido lucir esta falda que tiene todas las papeletas para que en breve desaparezca de las tiendas. Y es que, aunque no se pueda creer esta pieza objeto de deseo todavía no se ha agotado y está disponible en la página web de Zara (zara.com) por 39,95 euros. ¿Te vas a resistir?

online - you can find this look on the blog now 💥 http://liketk.it/2spAW #liketkit @liketoknow.it #gucci #prada #zara Una publicación compartida de A Y L I N K Ö N I G (@aylin_koenig) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 12:39 PDT