Las tiendas y marcas preferidas de las bloggers y que no pertenecen al universo Inditex Aurevoir Cinderella Shoes Moda Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Mango o Springfield son firmas de diferentes grupos empresariales y conocidas por todos, sin embargo y a pesar de que parezca mentira, en esto de la moda hay vida más allá de ellas MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 14 octubre 2017, 00:47

Instagram se ha convertido en el mayor escaparate 'fashion' del momento. Las infinitas cuentas existentes de chicas para las que la moda es una pasión se llenan día tras día de fotografías en las que muestran sus 'looks' diarios. Para ir a trabajar, dando un paseo, haciendo gimnasia, de fiesta o de viaje, da igual dónde se encuentren, ya que estas 'instagrammers' se encargarán de mostrar cuál es el estilismo escogido para cada momento de la jornada. Ante tal avalancha de 'outfits' es normal que la curiosidad por saber a qué tienda pertenece cada una de las prendas y accesorios que lucen estas 'influencers' pique en los interiores de los seguidores para, evidentemente, ir en su búsqueda y poder adquirirlo.

Pues bien, aunque Mango, grupo Cortefiel (Springfield, Women's Secret...) o Zara y todo su universo Inditex (Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, ...) acaparan la mayor parte del armario de estas adictas a la moda, hay vida más allá de ellos y existen otras tiendas y marcas que aunque son menos conocidas por el gran público, son muy usadas por las que más saben de 'street style'. Estas son las tiendas y firmas favoritas de las bloggers y que no pertenecen a ninguno de estos emporios:

1 Fetiche Suances

Una de las marcas más usadas por la 'it girl' por excelencia en España, Paula Echevarría. La firma está ubicada en Suances (Cantabria) y suele tener bastante presencia en el vestidor de Paula Echevarría. Según indica Fetiche Suances en su página web, ellos son "el puente entre la moda y la mujer de hoy, una mujer moderna, sin complejos, atrevida y camaleónica".

La marca alberga todo tipo de piezas, que van desde abrigos, sudaderas, vestidos, pantalones, bolsos o faldas, pasando por una línea de fiesta y otros complementos como gafas de sol o relojes.

Paula Echevarría, con vestido de Fetiche Suances / Tras la Pista de Paula

2 Slow Love

Una de las marcas preferidas de otra 'it girl' patria, Sara Carbonero. Y no es para menos, ya que la mujer de Iker Casillas es socia de esta firma junto a sus amigas y excompañeras de Telecinco, Isabel Jiménez y Mayra del Pilar, así que no es de extrañar que entre las piezas del armario de Sara Carbonero se encuentren prendas de Slow Love, tal y como se encarga ella misma de lucir en su cuenta de Instagram.

Slow Love es una plataforma multimarca que ofrece una selección de productos de moda, accesorios, decoración y belleza.

Invitar a comer a @boticariagarcia era todo un reto porque ella sabe mucho de nutrición, entre otras cuestiones. Siempre es un gusto verla y aprender de sus cosas menos cuando te dice que la carioca de limón en realidad no tiene efectos depurativos ni nada de nada y se te cae el mundo encima. Creo que al final hemos acertado con el restaurante y se ha ido contenta. Por eso y porque ha venido a celebrar su décimo aniversario de boda con su chico en plan romántico y eso no ocurre todos los días. Gracias por la visita amigos, que viva el amor y las manchegas. #manchegasenPorto #slowlife #encuentrosquemolan #gentebonita #loqueunióSenegal Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 4:18 PDT

3 Aurevoir Cinderella Shoes

La tienda de zapatos de las más 'fashionistas'. Quizás no la hayas oído nunca pero esta firma tiene más de 162 mil seguidores, entre los que se encuentran rostros conocidos como los de Dulceida, Rosanna Zannetti (novia de David Bisbal) o Cristina Pedroche.

Aurevoir Cinderella Shoes tiene como punto a su favor que es la tienda oficial en España de la famosa marca californiana Jeffrey Campbell. Además, incluyen otras conocidas firmas como Dr. Martens, AuRevoirCinderella o SixtySeven

Sus tiendas físicas se encuentran en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, sin embargo, también podrás adquirir sus productos en su página web.

La instagrammer Mónica Anoz, con zapatos de Aurevoir Cinderella Shoes / Aurevoir Cinderella Shoes

4 Mery Bag

Si buscas bolso, esta firma es una de las preferidas de las bloggers. Desde Mery Bag ofrecen una amplia selección de bolsos para dar cabida a todos los gustos. en diferentes colores y tejidos

Look al completo!! Vestido: @lookoftheweek.shop Botines: @calzadosercilla (super descuento) Bolso: @merybag_ #cristinacerqueiras Una publicación compartida de The desire Blog 💎 (@cristinacerqueiras) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 6:05 PDT

5 The Desire Shop

Tienda ubicada en Boiro (La Coruña), pero como el resto de firmas que nos ocupan tienen sitio online para llegar al máximo posible de clientes. Entre sus seguidores se encuentran Rebel Attitude, El Armario de Laura, Cristina Cerqueiras o Invitada_Perfecta, perfiles que a su vez tienen miles de seguidores.

The Desire Shop es una marca que reúne ropa, calzado, complementos de mujer y objetos de decoración. Además, también ofrecen a sus clientes tarjetas regalo, que van desde los 30 a los 100 euros, para gastar en la tienda on-line.

Didiquiq luce falda midi plisada floreada de The Desire Shop / The Desire Shop

6 Buylevard

Otra plataforma multimarca. De aquí se han compuesto looks de 'influencers' del calibre de Madame de Rosa. En Buylevard puedes encontrar looks completos y vestirte de pies a cabeza con marcas como Maison Scotch, Adidas, Guess, Vila Clothes (hay tienda física en Málaga, concretamente, en calle San Juan, 21), Munich, Converse, Doctor Fake, Tommy Hilfiger o Steve Madden, entre otras muchas firmas.

Además, en la web tienen una sección de tendencias para que no te pierdas lo último que se lleva y otro apartado de 'Looks Insta', donde se archivan estilismos vistos en Instagram y que pueden servir de inspiración.

Madame de Rosa, con blusa de Buylevard / Buylevard

7 Asos

La web de Asos sirve lo último en moda, zapatos, accesorios y productos de belleza, tanto para mujer como para hombre. Además, de su propia marca (Asos), también tienen productos de firmas como Bercrombie & Fitch, Adidas Originals, Cheap Monday, Diesel, Ellesse, Fred Perry, Jack & Jones, New Balance, New Look, Nike, Polo Ralph Lauren, Reclaimed Vintage, Religion, River Island, Selected Homme o Vans.

Entre sus seguidores se encuentran Mia Mia Mine, Lovely Pepa o Armario en Ruinas.

Mia Mia Mine, con abrigo y jeans de Asos / miamiamine.com

8 Bebohochic

Bebohochic es una marca que te gustará si eres fan de lo boho, ya que la moda que encontrarás aquí es fiel a este estilo. Bolsos, chaquetas, botas y sandalias hechos a mano que desde 2014 beben de las tendencias orientales y exóticas. Unos exclusivos diseños que han enamorado a blogueras de la talla de Adriana Golima, Blonde Mery y a sus más de 43,5 mil seguidores de Instagram.

The crazy accessories lady! @bebohochic @coco_bonito Una publicación compartida de Adriana Lima☮ (@adrianagolima) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 1:06 PDT

9 Mekkdes

Madame de Rosa o, sobre todo, Lovely Pepa, apostaron fuerte por esta firma y lucieron camisetas y sudaderas de Mekkdes , una marca española que hoy en día es más que conocida por las blogueras. Mekkdes se caracteriza por mezclar el 'sportswear' americano con el estilo trendy de Europa, obteniendo como resultado prendas perfectas para afrontar el día a día.

Venice bound wearing my new @mekkdes joggers ✨🌴 #lovelypepa #lovelypepatravels #losangeles Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 3:52 PDT

10 Revolve Clothing

Una de las grandes plataformas multimarca (1,9 millones de seguidores) y de las más usadas por las instagrammers a nivel internacional. No es de extrañar, sobre todo, que Revolve Clothing guste tanto a las españolas ya que entre las diversas firmas que se pueden encontrar hay muchas marcas de Estados Unidos que son difíciles de encontrar en España y que, en caso de toparse con ellas, en ocasiones son mucho más caras.