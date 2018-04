Probamos el nuevo experimento con el que Zara quiere revolucionar la industria de la moda: así funciona 02:29 Una aplicación de realidad aumentada hace que las cajas de los pedidos 'on line' y sus escaparates cobren vida en la pantalla del móvil con prendas de la nueva colección ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 12 abril 2018, 14:12

Este jueves quedará marcado en rojo en el calendario de hitos de Zara. Y es que este 12 de abril el buque insignia de Inditex se suma a la moda de la realidad aumentanda incorporándola a la experiencia de compra de sus clientes. Y ya nada será lo mismo. El hueco que antes ocupaban los maniquíes en sus escaparates ahora cobra vida. A ojos de los consumidores aparece desierto con una invitación de grandes dimensiones como telón de fondo: 'Shop the look'. Un vacío que cobra sentido si dicha estampa se observa a través de la pantalla del móvil. Basta un requisito:descargarse una aplicación. Se denomina ZARA AR y es gratuita. Una vez que la tengamos en el terminal, solo hay que abrirla, desde allí apuntar al escaparate...¡y magia! Ante nuestros ojos aparece una modelo con un vaporoso vestido étnico en movimiento.

El gigante gallego ha dado hoy el pistoletazo de salida a esta revolucionaria presentación de sus diseños. Sin embargo, quienes ayer recibieron en sus domicilios pedidos 'on line' de Zara ya pudieron comprobar su funcionamiento. Y es que dicha tecnología también queda incorporada a las cajas de cartón en las que se envían las prendas. En redacción tenemos una. Y hemos hecho la prueba. ¿Quieres saber cómo funciona? Te la explicamos, paso a paso

1. 'Zara AR': La aplicación necesaria para acceder a la experiencia. La caja que contiene el pedido 'on line' de Zara incorpora unas grandes letras blancas con el mensaje 'Shop the look'. En un lateral, una pegatina incluye las instrucciones -tanto en inglés como en español- para poder disfrutar de la realidad aumentada. Los pasos son sencillos: hay que descargarse la aplicación Zara AR (directamente en App Store o en Google Play o bien a través de un código QR que te reenvía a la app de Zara donde también se inluye un link para obtenerla). Estas mismas pautas son las que desde Inditex dan en sus escaparates.

«Descubre la colección y compra el look en realidad aumentada vislizando esta caja en tu móvil», advierte dicha pegatina, en la que también se recomienda descargarse la aplicación con conexión WiFi.

2. Apuntar con la cámara de la aplicación a la parte superior de la caja (o si se está en tienda, el escaparate): La primera vez que se hace este paso hay que esperar unos segundos a que cargue, no es instantáneo. Completado el proceso, de repente aparece una modelo -en nuestro caso con un vestido boho de la nueva colección cuyo precio es 99 euros- paseándose y dándose vueltas para permitir que se aprecie mejor el vuelo de la falda y los detalles del look, de inspiración étnica. Aunque se repita la prueba, la modelo es la misma. No hay más variedad de outfits de momento, algo que se echa en falta.

3. Posibilidad de comprar el look: Por último, si nos gusta el vestido y queremos adquirirlo la aplicación -que también incluye cámara de fotos y de vídeo para capturar el desfile de la modelo y guardarlo en nuestro carrete- incorpora el botón 'shop de look'. En cuanto se pulsa, el sistema nos redirige a la tienda on line de Zara, donde podemos comprarlo.

Dispuesta a revolucionar el mercado

La misma tecnología que ya causó furor con el videojuego de Pokémon desembarca ahora como la gran apuesta tecnológica del gigante gallego. De triunfar, podría cambiar para siempre la manera en la que compramos en sus establecimientos. De momento, en su arranque dicha experiencia de realidad aumentada estará disponible en 137 tiendas que tiene repartidas por todo el mundo. Por ahora, se podrá probar en Madrid (en las tiendas de Serrano, Gran Vía y Castellana) y en Barcelona (en la tienda de Paseo de Gracia). Galicia, Mallorca y País Vasco también contarán con ella en alguno de los puntos de venta del buque insignia de Inditex.

Las secuencias, en las que se presentarán más de una decena de estilismos, han sido capturadas como hologramas en un plató de 170 metros cuadrados y duran de 7 a 12 segundos. También podrán ser compartidas al instante en redes sociales.

Inditex explica que Zara Realidad Aumentada es un concepto del director creativo con sede en París Ezra Petronio, cofundador de Self Service Magazine, quien ha desarrollado esta experiencia «de alta calidad» y la app junto con Holooh, una compañía francesa, y el INRA (Instituto Nacional Francés de Ciencias Computacionales y Matemáticas Aplicadas).